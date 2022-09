El actor tapatío Gonzalo García Vivanco (Guadalajara, 1981), da vida al personaje de “Jesús Guerrero” en la telenovela “Corazón Guerrero”, producción de Salvador Mejía que finaliza sus transmisiones el próximo viernes 9 de septiembre a las 16:30 horas, por Las Estrellas; pero también, un día antes de que eso pase (el 8 de septiembre), se estrenará en cines de nuestro país la película “Soy tu fan” (2022), la esperada secuela de la exitosa serie que Canal Once estrenó hace 12 años donde también participa el actor.

En la telenovela, el personaje de García Vivanco se hizo las promesas de mantener unida a su familia y vengar a su padre; con todo, el amor se cruza en su camino y lo trastoca todo, y sus planes deberán cambiar para buscar justicia bajo una alternativa distinta y luchar por lo que ahora quiere, protegiendo los misterios de su pasado.

Gran proyecto y personaje

Con una historia no convencional para una producción de su tipo, el actor refiere respecto de “Corazón Guerrero” que “al final, no hay claves sobre qué es y cómo se logra el éxito, creo se juntaron muchas cosas. En especial: el gran elenco que reunió Chava Mejía —que tiene gran ojo para ello— con grandes primeros actores y jóvenes; además, fue muy padre la energía que se generó entre todos”.

Además, señala Gonzalo en entrevista con EL INFORMADOR, “creo que si hay buena energía y química en el elenco, eso se va a transmitir a quienes están tras la pantalla, es ahí donde ocurre la conexión y se vuelve un éxito este proyecto”.

Sobre su personaje, el protagonista asegura que “fue demandante hacer este tipo de rol, alguien que a su vez interpreta a otro personaje para buscar su venganza y dar con sus hermanos; tuvo su nivel de complejidad y, para mí, resulta genial porque en lo que toca al trabajo estos personajes tienen mucha riqueza”.

La ventaja de que el proyecto estuviera en manos de Salvador Mejía, es que es alguien que —dice el actor— “tiene un gran colmillo y la experiencia, es un viejo lobo de mar en estas producciones y sabe muy bien lo que hace; por eso reunió ese elenco y desarrolló esta historia. Y qué bueno que fue así, porque tras unos años fuera, regresó a Televisa con esta novela”.

Público mejor preparado

Finalmente, Gonzalo destaca las posibilidades que genera una multiplicidad de plataformas y ofertas de trabajo para su gremio; “mientras más opciones, mejor; y se crea más exigencia para los contenidos, eso siempre será bueno; hay crecimiento en todos los aspectos y la gente quiere ver otro tipo de historias. Está de lujo”.

El actor agrega que este tipo de escenarios es positivo “porque se crea otro tipo de televisión y proyectos; la gente se vuelve más exigente y eso fuerza a las telenovelas a cambiar sus historias y hacerlas diferentes. El público no es el mismo de hace 20 o 30 años, y a esta producción le han dado un giro muy interesante, y por eso la han aceptado”.

Cumplen con sus “fans”

El estreno de “Soy tu fan”, explica el histrión, refleja el “buen momento” que vive el actor mexicano, “pues esta película marca el reencuentro de los personajes de la serie, gracias a la boda de mi personaje (‘Diego’); los tiempos son muy buenos y terminar la novela y empezar promoción de la película hace que sea un buen año para mí”.

Hace doce años que esta serie tuvo su éxito y “mi personaje estaba ahí”, dice el actor, “y la gran noticia fue saber que habría una película debido a lo mucho que lo pedía la gente; a mí siempre me sorprendió que me preguntara la gente en la calle por aquella serie, no es fácil que te sigan por algo que sucedió hace más de una década”.

“Soy tu fan”, recuerda el histrión, “fue una de las primeras series como tal en México; en esa época no se entendía bien a bien el concepto en tele abierta y el lenguaje no censurado, así como la música, todo eso marcó un cambio en la televisión mexicana, y que se hiciera con Canal Once (televisión pública), marcó a una generación de espectadores”.

Lo básico

Final de “Corazón Guerrero”

A través de Las Estrellas a las 16:30 horas.

Creación : Karla Estrada.

: Karla Estrada. Producción : Salvador Mejía.

: Salvador Mejía. Dirección : Jorge Robles/ Jorge Édgar Ramírez.

: Jorge Robles/ Jorge Édgar Ramírez. Reparto : Alejandra Espinoza, Gonzalo García Vivanco, Altaír Jarabo, Oka Giner, Christian de la Campa y Rodrigo Guirao.

: Alejandra Espinoza, Gonzalo García Vivanco, Altaír Jarabo, Oka Giner, Christian de la Campa y Rodrigo Guirao. Concluye: 9 de septiembre de 2022.

