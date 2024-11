Después de casi dos años, el exitoso “The Eras Tour” de Taylor Swift está llegando a su fin. Sólo queda un fin de semana de conciertos, del 6 al 8 de diciembre en la ciudad de Vancouver, en Canadá.

Este tour, que comenzó el 17 de marzo del 2023 en Glendale, Arizona, es catalogado como el más exitoso de la cantautora estadounidense, además de uno de los más grandes y exitosos a nivel mundial. Con esta gira, Swift visitó ciudades en las que nunca antes se había presentado, especialmente, nunca había dado conciertos en México ni Latinoamérica.

Un recorrido por su trayectoria

“The Eras Tour” es una experiencia inmersiva que recorre todas las “eras” de Swift, es decir, todos sus discos. El concierto dura aproximadamente 3 horas y media, siendo uno de los más largos que se han hecho, con al rededor de 45 canciones interpretadas por la artista y su equipo, de la mano con impresionantes cambios de escenografía, vestuario, y coreografías únicas de cada era.

Para el final del concierto, Taylor canta dos canciones en acústico, una en guitarra y otra en piano, permitiendo la variedad entre las canciones que quedaron fuera del setlist oficial.

Asimismo, Swift anunció y estrenó diversos proyectos durante recitales de la gira, tales como ediciones especiales de Midnights, regrabaciones de la serie denominada Taylor's Version de Speak Now y 1989, los videos musicales de “Karma” y “I Can See You”, el lanzamiento de “Cruel Summer” como sencillo, y diferentes ediciones físicas de su undécimo álbum de estudio The Tortured Poets Deparment.

La proyección internacional en cines de Taylor Swift: The Eras Tour, fue inaugurada el 13 de octubre de 2023, para convertirse consecuentemente en la película de concierto más taquillera en la historia.

Taylor rompe en llanto cerca del final de su gira

Durante su reciente parada en la ciudad de Toronto, Canadá, Taylor no pudo evitar romper en llanto durante la era Folklore/Evermore , mientras el público la ovacionaba antes de interpretar la canción “Champagne problems”.

El emotivo momento no tardó en ser tendencia en redes sociales, generando comentarios de apoyo y admiración hacia la cantante.

“Estoy teniendo un pequeño momento, y ni siquiera es el último show”, expresó la artista mientas intentaba contener las lágrimas.

¿Qué viene después?

Aunque Taylor Swift no ha revelado qué se viene para ella y su carrera, lo más seguro es que se va a tomar unas buenas y merecidas vacaciones.

Además, aún quedan pendientes dos regrabaciones Taylor's Version, de su álbum homónimo y de Reputation. Por ello, los fans especulan que serán anunciados en el transcurso del 2025, ya que existe la teoría de que Swift lanza dos regrabaciones un año, y un nuevo álbum al siguiente , tal como sucedió con Fearless TV y RED TV (2021); Midnights (2022); Speak Now TV y 1989 TV (2023); y finalmente The Tortured Poets Deparment (2024).

Sumado a esto, los Swifties esperan que saque un documental sobre la elaboración y planeación del “Eras Tour” , ya que es la gira más importante de su carrera, sin embargo, nada ha sido confirmado.

Sea como sea, sus fans han demostrado apoyar a la cantante de 34 años en todos sus proyectos, y los siguientes no será la excepción. Mientras tanto, siempre se puede revivir la experiencia de este magnífico tour a través de la película disponible en Disney+.

