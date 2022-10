El tráiler de la película "Súper Mario Bros" desató críticas entre usuarios de redes sociales, pero no por el diseño del personaje o los gráficos de la cinta, sino por el doblaje de Chris Pratt quien protagoniza al icónico personaje del entrañable videojuego.



Pratt expresó que para él era un honor dar vida a Mario, pero esto no bastó para los fans quienes explicaron que su voz no se escuchaba como un doblaje si no como su tono de voz normal. Un usuario comentó que quizá sólo invitaron al artista para hacer parecer la situación de forma cómica. Incluso resaltaron el trabajo de Charlie Day quien hizo a Luigi.



Otro posteó la imagen de Charles Martinet , el actor de doblaje que es la voz real de Mario y que también realizó otros personajes en el universo Nintendo como Baby Mario, Baby Luigi, Toadsworth y Mouser. En la foto, se observa a Martinet "confundido" por la actuación de Pratt.

FS