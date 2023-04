La serie "The Idol", creada conjuntamente por el cantante The Weeknd y el autor de "Euphoria" Sam Levinson, se presentará, fuera de concurso, en la 76 edición del Festival de Cine de Cannes, han anunciado este jueves los organizadores.

Abel Tesfaye, conocido artísticamente como The Weeknd, es también el protagonista, junto a Lily Rose Depp, y productor ejecutivo de la serie original de HBO.

La trama gira en torno a una cantante en horas bajas dispuesta a recuperar su trono de estrella pop cuando conoce a un misterioso propietario de un club de Los Ángeles (EE.UU.) con un oscuro pasado.

The Weeknd es una de las grandes estrellas del pop mundial en estos momentos gracias a discos como "After Hours" (2020) y a enormes éxitos como "Blinding Lights", "Can't Feel My Face", "Starboy" o "I Feel It Coming".

Al margen de su carrera musical, el cantante canadiense también ha probado suerte en el pasado en el cine y la televisión de manera puntual. Por ejemplo, en 2020 fue el guionista del episodio "A Starboy is Born" de la serie de animación "American Dad!".

Como actor, su papel más destacado ha sido en la película "Uncut Gems" (2019), donde dio vida a una versión ficticia de sí mismo. Además ha dirigido algunos de sus videoclips como "Try Me" (2018).

Por su parte, Levinson ha triunfado en la pequeña pantalla con "Euphoria", la impactante y exitosa serie de HBO que protagoniza Zendaya.

