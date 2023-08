La aclamada serie de comedia Only Murders in the Building, con 11 nominaciones a los Premios Emmy® protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez, regresa en exclusiva al servicio de streaming Star+ este martes 8 de agosto con los dos primeros episodios de su tercera temporada y continuará estrenando uno nuevo cada martes.

Only Murder in the Building: Temporada 3. ESPECIAL/THE WALT DISNEY COMPANY MÉXICO.

De las mentes de Steve Martin, Dan Fogelman y John Hoffman, Only Murders in the Building es una memorable serie de comedia, misterio y asesinatos que gira en torno a tres extraños -Charles, Oliver y Mabel-, quienes comparten una obsesión por las historias de crímenes y que de repente se encuentran envueltos en uno.

Cuando ocurre una muerte espeluznante en su exclusivo edificio de apartamentos del Upper West Side de Nueva York, el trío sospecha que se trata de un asesinato y emplea su conocimiento sobre crímenes para descubrir la verdad. Mientras graban su propio podcast para documentar el caso, los tres descubren los complejos secretos del edificio que se remontan a muchos años atrás. Pronto, se dan cuenta de que el asesino podría estar viviendo entre ellos mientras corren para descifrar las crecientes pistas antes de que sea demasiado tarde.

En la tercera temporada Charles, Oliver y Mabel investigan un asesinato en el detrás de escena de un espectáculo de Broadway.

Ben Glenroy es una estrella de acción de Hollywood cuyo debut en Broadway se ve interrumpido por su prematura muerte. Con la ayuda de la coprotagonista del espectáculo Loretta Durkin, el trío se embarca en su caso más difícil hasta el momento, mientras su director, Oliver, intenta desesperadamente montar su espectáculo de nuevo.

En esta tercera temporada de Only Murders in the Building, se integran al elenco Meryl Streep y Paul Rudd. La serie es una producción de 20th Television, parte de Disney Television Studios.

Con información de The Walt Disney Company México.

