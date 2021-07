Spice Girls celebran 25 años de “Wannabe” y lanzan tema inédito

“Tell me what you want, what you really, really want!” La banda femenina más vendida de todos los tiempos, Spice Girls, está celebrando el 25 aniversario de su sencillo debut “Wannabe” con estilo, con el lanzamiento de la campaña #IAmASpiceGirl y el lanzamiento de un nuevo EP de edición limitada “Wannabe25” que ya se encuentra disponible en digital y que estará a la venta en edición limitada a partir del 27 de agosto a través de UMC, se expresa en un comunicado.

Al poner a los fans más queridos y dedicados de la banda en el centro de la acción, la campaña es una celebración mundial en la que la banda está invitando a todos los fanáticos a hacer un viaje por el camino de los recuerdos y compartir sus historias para aparecer en el sitio web de Spice Girls y en las redes sociales como parte de la celebración.

“Hay una Spice Girl dentro de todos nosotros, y su ascenso a la fama fue una historia vivida por millones de nosotros en todo el mundo... es hora de que se cuenten esas historias. Los fanáticos pueden enviar sus videos y mensajes a través de las redes sociales usando #IAMASPICEGIRL o enviar al correo: spicegirls@umusic.com”.

La banda dice: “Las Spice Girls pertenecen a todos y es por eso que queremos conmemorar los 25 años de 'Wannabe' celebrando a nuestros increíbles fans”. Por tal motivo, el nuevo video de “Wannabe” incluye escenas, memorabília y videos donde los fans al rededor del mundo celebran su amor por la banda.

“Wannabe”, lanzado originalmente el 8 de julio de 1996, catapultó a las Spice Girls al estrellato mundial.

Una canción que encarna el empoderamiento, es la canción más emblemática de la filosofía People Power de la banda y una canción que sigue siendo atesorada a través de las generaciones. “Wannabe” ha batido numerosos récords. Es el séptimo sencillo de debut más vendido de todos los tiempos, con más de 1.3 millones de CD singles y ventas de descargas, así como el número 1 más antiguo de un grupo de chicas.

Junto a la campaña #IAmASpiceGirl, habrá un EP Wannabe25, lanzado en vinilo y casete el 27 de agosto.

El nuevo EP incluirá el single original, un remix de Junior Vásquez (originalmente una pista extra del CD Single '2 Become 1' de 1996), la grabación del demo original y “Feed Your Love”, un demo de una balada inédita escrita por Spice Girls y los coguionistas de “Wannabe” Richard 'Biff' Stannard y Matt Rowe.

Esta es la historia desde la A a la Z: Después de que su icónico sencillo debut en 1996 “Wannabe” encabezara las listas de éxitos en 37 países, el álbum debut de Spice Girls 'Spice' vendió más de 31 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en el álbum más vendido de todos los tiempos. por un grupo de mujeres. Las chicas han vendido más de 90 millones de discos en todo el mundo, lanzando tres álbumes de estudio y 11 sencillos y ganando una serie de premios, incluido un premio BRIT por su contribución destacada a la música británica.

AF