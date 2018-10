Son sospechosos de asesinato: Se estrena serie con Danna Paola en Netflix

Este viernes 5 de octubre llega a Netflix la primera temporada de “Élite”, serie española que retrata la vida de un círculo social de estudiantes de abolengo, pero también la historia de vida de tres jóvenes de clase trabajadora que, por azares del destino, llegan al instituto “Las Encinas”. Su permanencia en este lugar estará marcada por un trágico asesinato donde cualquiera podría ser el culpable.

Los creadores de este proyecto de ocho episodios son Darío Madrona y Carlos Montero. Y aunque el público podría pensar que la historia tiene influencias de “Gossip Girl” o “Rebelde”, la trama va más allá, pues está llena de suspenso, de intrigas y de temáticas reales como el bullying, el acoso y la discriminación; además, es una serie muy sensual, libre y abierta a ver el mundo de los jóvenes desde otra perspectiva.

Danna Paola y Miguel Bernardeau son los villanos de esta historia, pero también son retratados con humanidad, pues como ellos lo dicen, nadie es completamente malo o bueno, y en entrevista dialogan sobre este proyecto tan importante en sus vidas. Danna es la única mexicana que participa en “Élite” y es una oportunidad de oro que estaba esperando.

“‘Lu’ (su personaje) es una niña muy sola, lo irán viendo conforme irán avanzando los capítulos, pero justamente una de las razones por las cuales cada personaje es como es, es porque viene de casa, son chicos de 16 años, pero llevan la vida tan a tope y tan maduramente -por decirlo de alguna manera- que les tocan situaciones difíciles y por eso son como son. Aunque yo soy la más odiosa y soy del clan del odio de ‘Élite’ en ‘Las Encinas’, es la primera vez que me toca ser tan malvada y tan ‘bitch’, pero me emociona mucho, tiene un porqué y un trasfondo”, dice Danna Paola.

La también cantante recuerda que tuvo un trabajo de mesa previo con los directores para delinear a su personaje, “para llegar a nuestros lugares más internos, desde la raíz”. Esto lo dice Danna a colación de que el tema de la familia en la serie es uno de los tópicos más importantes. Así coincide también Miguel, quien da vida a “Guzmán”, el chico más popular del colegio.

“La familia es una tema muy importante en la serie, el amor por encima de todo. El amor que mi personaje siente por su hermana ‘Marina’ (María Pedraza) es a prueba de todo y al mismo tiempo no lo sabe controlar, siente tanto por ella, es a la única que realmente ama, tiene tanto que darle que no sabe cómo hacerlo, pues por muy controlador que sea y perfeccionista, no sabe gestionar sus emociones del todo”.

Sin embargo, el hilo conductor en este drama son las clases sociales, lo que le da la sazón al thriller que está por desencadenarse. “No hay que juzgar a ningún personaje, eso es algo que le aprendí a Miguel hace poco, y son cosas que hemos ido aprendiendo conforme va avanzando la serie. Todos los personajes conforme los ochos capítulos llegan, tienen un porqué (de su actuar) por algo uno de ellos es el asesino y el otro el muerto, la historia es muy sorpresiva, muy inmediata y muy efervescente”.

Una nueva aventura

Danna Paola vivió por unas semanas en España mientras se rodaba la serie, así que el tema de estar sola en otro lugar y conocer gente nueva, le sirvió y aprendió no solo en lo profesional, también en lo personal. “Yo creo la soledad es decisión de uno, es algo que nos acompaña literalmente, nacemos, crecemos y morimos solos. Entonces, uno tiene que complementar a las personas en su vida así como yo creo que ‘Lu’ en su momento lo entenderá. Pero yo, Danna, soy una persona que se considera muy enfocada en vivir el momento y no generar ansiedad a mi alrededor sobre el futuro”.

Explica que le gusta arropar a las personas que son parte de su vida y que ellos la abracen a su vez de la misma manera. “En este caso llegué a Madrid con muchas expectativas y me complementó una familia hermosa de españoles que me acogieron divino y que me hicieron sentir en casa. Entonces, ya verán lo que sucede con ‘Lu’, en la soledad es cuando los personajes realmente se encuentran con su realidad y en la intimidad eso pasa con cualquier persona, aquí (en la serie) está muy exteriorizado de una manera muy madura, pero personalmente los momentos solos de uno son los más bellos”.

Sobre el asunto de que tuvo que cambiar su acento, Danna comenta: “El acento español al principio fue difícil de procesar, no les entendía y les pedía que hablaran más despacio, hay palabras que de hecho hasta en mi casting no las entendía, pero fue increíble cómo me pude adaptar. ‘Lu’ es mexicana y está viviendo en España porque a lo largo de su vida ha estado viviendo en muchos países por su familia que es muy poderosa, y ahí me defendí mucho para que no se me notara nada, hay expresiones por supuesto, porque estás conviviendo”, finaliza.

Una serie sin tapujos

En “Élite” el público podrá ver cómo cada uno de los personajes explora su sexualidad. Para Danna, por ejemplo, que tiene escenas de este tipo, destaca que ser parte de este proyecto, le permitió alejarse del rol de la niña sufrida. “Esto fue increíble porque lo llevas a otro lado, los villanos siempre disfrutamos muchísimo más las cosas. Soy una villana con tanto jugo y carne, que como actriz me deja una gran experiencia. ‘Lu’ lo único que tiene parecido a mí es que somos muy perfeccionistas”.

Sobre ese halo sensual y sexual que tiene la serie, destaca Miguel que eso es lo atractivo de la trama, porque pueden tocar los temas con mayor libertad. “Tratamos los temas juveniles de ahora con mucha sinceridad, muy de verdad, muy transparente, y eso a mí como actor me excita porque leer un guion que vas a interpretar y que como joven te sientes súper identificado con todas las tramas que hay en todos los temas que están tocando y que son parte de tus preocupaciones del día a día como persona que está creciendo, pues es muy bonito, me parece que va a atraer a audiencias de todas las edades”.