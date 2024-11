Six Flags México: cómo obtener el nuevo descuento para el pase anual 2025

Six Flags México es uno de los atractivos de diversión más visitados en Ciudad de México, el parque de atracciones es conocido nacionalmente como uno de los más grandes del país, y acaba de anunciar una nueva promoción al acercarse el Buen Fin.

A pocos días de que termine la temporada de terror, Six Flags México tendrá un nuevo descuento Super Sale para su pase anual, con el que además podrás acceder a evento de Christmas in the Park , donde el parque se vestirá de colores y desfiles de Navidad.

El Super Sale de Six Flags México estará disponible desde el 4 al 24 de noviembre, con el descuento, el pase anual 2025 o Gold Pass lo puedes encontrar a un precio de solo 929 pesos por tiempo limitado . Con este pase podrás disfrutar la última semana del Festival del Terror y las festividades de Navidad.

Por otro lado, si compras el Silver Pass 2025, automáticamente se convierte en un Gold Pass, incluyendo todos los beneficios de este pase a un precio de 929 pesos.

Estos son solo algunos de los beneficios a los que puedes acceder con el Gold Pass de Six Flags México:

Visitas ilimitadas a Six Flags México y Hurricane Harbor Oaxtepec

a Six Flags México y Hurricane Harbor Oaxtepec Recompensas Mensuales de Socio

Mensuales de Socio Estacionamiento general GRATIS

10% de descuento en alimentos y mercancía seleccionados

en alimentos y mercancía seleccionados 20% de descuento en admisiones generales para dos acompañantes por visita.

Para obtener el pase anual con este descuento, es necesario que entres a las redes y páginas oficiales de Six Flags México para adquirir el pase antes de que venza el descuento este 24 de noviembre.

