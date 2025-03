Sismo en CDMX 'sacudió' con MEMES las redes sociales

Este viernes 28 de febrero se registró un sismo de magnitud 5.2 con epicentro en Iguala, Guerrero, ocasionando un movimiento telúrico en la Ciudad de México alrededor de las 13:39 horas.

Las autoridades de Guerrero activaron los protocolos correspondientes y en algunos lugares ocasionó la evacuación de los edificios, pero afortunadamente no se registraron daños ni heridos. Sin embargo, en la Ciudad de México, lo que más llamó la atención de los internautas es que el movimiento no ameritó la activación de la alerta sísmica, por lo que los habitantes estaban confundidos sobre si lo que habían sentido era un sismo o si las alarmas presentaban fallas. Las autoridades confirmaron que la razón fue que las ondas no superaron la magnitud adecuada para activar los sensores.

Ante esto, las redes sociales han estallado con una avalancha de memes ingeniosos que reflejan con creatividad y humor su preocupación y su experiencia mientras se recuperaban del susto.

Aquí te mostramos los mejores memes que se desataron en las redes sociales.

Algunos usuarios compartieron que no sintieron el movimiento

Ya me está fallando el sentido arácnido porque yo no sentí el sismo. pic.twitter.com/8LuunIX03J— Ruby Spαrкs ᡣ�� �� (@_Ruby_Sparks_) February 28, 2025

Algunos se mostraron sorprendidos.

Cuando comienza a temblar en la CDMX y no es septiembre... #sismo #tenemosismo pic.twitter.com/N4mAHdWR9s— El Buki Correlón 2.0 (@carlosolis52) February 28, 2025

Otros usuarios dudaron del temblor, pues sólo duró pocos segundos y pidieron una revisión del famoso VAR.

Yo viendo DETALLADAMENTE los objetos colgantes que tengo en mi casa para saber si está temblando o no #Sismo pic.twitter.com/lVbQ3fLhOr— Lin ���� (@aestteteggukk) February 28, 2025

Primero me voy a X para verificar si lo que acabo de sentir fue un #sismo o solo mi falta de hierro pic.twitter.com/F7OtV4DSLW— ���� �� (@ahsteodio) February 28, 2025

Otros más sintieron pánico al percatarse de la sacudida.

¿Sentí un temblor que nadie más sintió? �� #Sismo pic.twitter.com/oMA4fnqQR7— Luis Alberto Alonso (@ikaro_46) February 28, 2025

yo cuando sentí como se me movía el piso: #sismo pic.twitter.com/cclF8OtiYB— ������������ ୨୧ (@1999__cat) February 28, 2025

Mientras la población se recupera del susto, muchos usuarios han hecho alusión a la famosa tradición de pedir su "bolillo" como símbolo de calma y consuelo.

Hora de honrar nuevamente al bolillo, sagrado guardián de la salud cardíaca del mexicano promedio tras los infartos colectivo provocados por un #Sismo #CdAcuña #Guerrero pic.twitter.com/FdAAtXN7aU— Emmanuel Lazos (@Emmanuel_Lazos) February 28, 2025

En tanto, algunos consideraron que la alerta sísmica causa terror, pero aún así la esperaban.

Cuando tiembla y te quedas esperando la alerta sísmica... #sismo #temblor pic.twitter.com/5btNyoTn1X— El Buki Correlón 2.0 (@carlosolis52) February 28, 2025

El Gobierno de la Ciudad de México, por su parte, pidió mantener la calma y estar informado mediante los medios oficiales ante cualquier réplica o consecuencia.

En relación al sismo registrado en la Ciudad de México, se activa protocolo de seguridad. Estamos en contacto con @SSC_CDMX y @SGIRPC_CDMX. Por el momento, no se reportan incidencias.

Espero que todos se encuentren bien.— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 28, 2025

