“Sin señas particulares” labra su camino rumbo al Ariel

La cinta “Sin señas particulares” de la directora mexicana Fernanda Valadez recibió 16 nominaciones a los premios Ariel, convirtiéndose en la película que encabeza las preferencias de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Coescrita junto con Astrid Rondero, también productora, “Sin señas particulares” narra el drama que pasan los familiares de las personas desaparecidas, particularmente el viaje de una madre en busca de su hijo, reclutado por el crimen organizado (con una trama que también toca la migración).

Recién estrenada en cines comerciales, las nominaciones llegan en buen momento para la cinta. “Nos sentimos todos en el equipo muy afortunados por este apapacho de la comunidad. El Ariel se trata de eso, una celebración del cine para la comunidad. Nos sentimos bien de estar compartiendo con otras películas, como con Samuel Kishi, de Guadalajara”, comenta en entrevista para EL INFORMADOR Fernanda Valadez.

Con “Sin señas particulares”, aún en cartelera: “Lo que queremos es invitar a la gente a que nos acompañe en las salas, la película sigue en los cines. El cine es para compartirlo con la gente. Los Ariel lo que muestran es que hay un cine muy diverso, con historias que esperamos que la gente quiera ver”.

La película conecta con un tema que llama a la empatía, una palabra clave en el cine: “Definitivamente es el poder del cine: ponernos en los zapatos de los demás, vivir un rato en la perspectiva de un personaje que no somos nosotros. Lo que queríamos era realizar el viaje con la mamá de un joven que desaparece, acompañarla en su camino buscándolo. Un homenaje sobre esta problemática que nos aquejado desde hace varios años en México”.

El ciclo de la película previo al estreno comercial ha sido satisfactorio: “Esta película nos ha dado muchas sorpresas, creo que el mayor regalo que nos ha traído esta película es que el público la ha recibido muy cálidamente. Creemos que el poder del cine es compartir, vivir un poco con la empatía del personaje. Ahora que la película tiene todas estas nominaciones y que la cinta continúe en salas le pedimos a la gente el voto de confianza, que nos acompañen y participen en la conversación de la cinta, sobre la desaparición y el reclutamiento forzado”.

La directora habló sobre su colaboración con la coguionista y productora, en una dinámica inversa a la del trabajo previo “Los días más oscuros de nosotras” (película de Astrid Rondero, producida por Fernanda): “Con Astrid partió el proyecto de la colaboración que hay entre nosotras dos. Es tan autora de esta película como yo. A partir de allí empezamos a construir un equipo fundamentalmente de mujeres, también con compañeros que participaron con mucho entusiasmo. Detrás de cada nominado hay un gran equipo de trabajo, el esfuerzo de cada uno de ellos se ve reflejado. Lo mismo con los actores, que pusieron su talento y sus capacidades. Cuando hay un buen actor es porque también hay otro compañero”.

La directora habló del presupuesto, con énfasis en la necesidad de que el Estado no quite los apoyos al cine: “Fue una película bastante complicada de financiar, justamente por el tema, y veníamos de un Foprocine con el financiamiento recortado a la mitad para las óperas primas. Completar ese presupuesto faltante fue muy complicado, en términos de efectivo ya no lo juntamos, fueron aportaciones en especie. Eso nos llevó a la productora y a mí a sumar socios. Fueron fundamentales para conseguir recursos para la postproducción. Fue el resultado de mucha gente que fue cobijando a la película. Tuvimos alrededor de cuatro millones de Foprocine. Pudimos salir adelante por la experiencia previa en otras películas (con la cinta de Astrid Rondero), gracias a esa experiencia pudimos sacar la cinta con pocos recursos. El presupuesto total contando las aportaciones en especie fue de catorce millones”.

Finalmente, Fernanda comenta que espera que los apoyos al cine regresen: “Todavía hay la oportunidad de enmendar la página, se discute la ley en la cámara. Confío en que este error se pueda saldar, hay que fortalecerlo”.

Para la realizadora, hay dos caminos paralelos para hacer más fuerte al cine mexicano, que “cada vez el cine mexicano tiene más público. Creo que hay que fortalecer el financiamiento público. Hay películas que lo requieren, como el caso de ‘Sin señas particulares’ que tocan temáticas delicadas y son difíciles de financiar con recursos privados. Pero al abrir la exhibición se abre la posibilidad de financiar más con iniciativa privada. Estamos todos empujando y en la comunidad fortalecer esos dos aspectos: financiamiento público y fortalecer la exhibición. Hay grandes películas que no llegan al público porque no hay espacios suficientes. Del lado de la industria hemos entendido que hay un deseo mayor por el cine mexicano”.

NOMINACIONES

Categorías y nominados

Mejor actriz, Mercedes Hernández.

Mejor dirección, Fernanda Valadez.

Mejor diseño de arte, Dalia Reyes.

Mejor edición, Fernanda Valadez, Astrid Rondero y Susan Korda.

Mejores efectos especiales, José Ángel Cordero, José Martínez.

Mejores efectos visuales, Claramunt Terol, Jaime Rafael Puente, Pablo Lamosa Barros, Ricardo G. Elipe y Antonio Ramos Ramos.

Mejor fotografía, Claudia Becerril Bulos.

Mejor guion original, Fernanda Valadez y Astrid Rondero.

Mejor maquillaje, Neftalí Zamora y Tania Larizza Guzmán.

Música original, Clarice Jensen.

Mejor ópera prima, Fernanda Valadez.

Mejor revelación actoral, Ana Laura Rodríguez.

Mejor sonido (dos categorías), Omar Juárez (diseño sonora y mezcla de sonido), Milton Aceves (diseño sonoro), Alejandro Mayorquín (mezcla de sonido), Misael Hernández “Topillo” (sonido directo).

Mejor película.

Mejor coactuación masculina, David Illescas.



¿Quieres saber más?

Si quieres tener más contenido, más imágenes y aún más noticias, entonces descarga INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, donde tenemos materiales exclusivos para tí.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

MQ