Silvia Pinal regresa a casa tras una semana de hospitalización

Durante la tarde de este miércoles 29 de diciembre, la primera actriz mexicana recibió su alta médica para dejar el hospital en el desde hace una semana estaba en observación preventiva tras resultar positiva a contagio por COVID-19.

Luego de que Pinal fue movilizada al hospital, Sylvia Pasquel, hija de la actriz, informó que durante la supervisión de su madre, también de detectó una infección en la vías urinarias, padecimiento que también fue atendido inmediatamente con antibióticos para evitar mayores complicaciones, aunque también se informó que debido a que no presentó los síntomas habituales del coronavirus, su estadía en el nosocomio fue estable y sin mayores intervenciones médicas.

Con 91 años de edad, Silvia Pinal fue hospitalizada ante sospechas de COVID, sin embargo, fueron malestares cardíacos lo que alarmó a la dinastía Pinal para movilizar inmediatamente a la actriz el pasado 22 de diciembre, ocasionando que pasara la fiesta navideñas en observación en el área especializada de COVID.

“El doctor la dio de alta hoy, va a ser trasladada a su casa con el mismo protocolo de terapia intensiva de un hospital"

Durante el pasado fin de semana, Sylvia Pasquel compartió a los medios de comunicación, que al no presentar más complicaciones y estar en tratamiento para la infección de las vías urinarias, Silvia Pinal sería movilizada al área de terapia intensiva para seguir con su monitoreo ante cualquier incidente.

“El doctor la dio de alta hoy, va a ser trasladada a su casa con el mismo protocolo de terapia intensiva de un hospital, con una enfermera de planta, con todo su equipo y traje anti covid”, informó Sylvia Pascal a la revista Quien.

“Solo podemos visitarla una vez en la mañana y una vez en la tarde, una sola persona, no te puedes acercar a ella, tiene que tener la sana distancia y también te tienes que disfrazar de astronauta. Ella está muy bien, pero prefiere el doctor que ella esté en su casa con todo el protocolo de una terapia intensiva a que esté en el hospital y pueda pescar alguna otra bacteria”, añadió la también actriz, Sylvia Pasquel, al referir las razones de los médicos para permitir que Pinal pudiera regresar a su casa con los debidos cuidados.

Sylvia Pasquel confirmó que su madre, Silvia Pinal, aún presenta pruebas positivas a COVID-19, por lo que la actriz permanecerá en aislamiento, pero desde su hogar.

“No me puedo acercar a mi mamá porque como todavía sigue positiva a COVID, es mejor que no me acerque, pero estaré en contacto con ella vía zoom, y está mejor porque puedo platicar con ella y me puede ver en la pantalla en lugar de estar ahí todos disfrazados. Pero gracias a Dios ya salió y todo está maravillosamente bien”.

AF