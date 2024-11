Hace unos minutos, se anunció oficialmente el deceso de una de las actrices más populares del cine en nuestro país, la inigualable Silvia Pinal. Popularmente, se le conoce como la última diva de la época de oro del cine mexicano, aquí te contamos por qué.

Silvia Pinal participó en importantes producciones de la industria cinematográfica de la época, entre las cuales se destacan su colaboración con el aclamado Luis Buñuel.

Ambos trabajaron juntos en la película “Viridiana”, después de proponerle al director que la pusiera en el elenco. Recordemos que esta icónica película recibió la Palma de Oro en el Festival de Cannes en 1961.

“Es una vanidad muy grande la que voy a decir, pero yo escogí a Buñuel, no él a mí. Cuando conocí su obra me encantó, me enamoré de su cine, de su humor negro, de su manera de ser y supe que no descansaría hasta ser dirigida por él y lo logré”, contó entonces.

Fue así como Silvia y Luis Buñuel crearon una inolvidable trilogía, añadiendo a “Viridiana”, “El ángel exterminador” y “Simón del desierto”. Cabe recalcar que la película “Viridiana” duró años censurada por la iglesia cristiana, ya que contenía imágenes consideradas como un símbolo de herejía.

A pesar de que la censura franquista ordenó la destrucción de la cinta, Silvia Pinal sacó una copia de la película y la trasladó a México a escondidas. Fue tiempo después, con ayuda de Salvador Novo, cuando la película se proyectó en salas nacionales.

Del mismo modo, Silvia Pinal protagonizó grandes obras como “Un rincón cerca del cielo” junto a Pedro Infante, y “El rey del barrio”, acompañada de Tin Tan.

Además de su amplia participación en el cine, la actriz también fue inmortalizada en el mundo de las artes plásticas, ya que Diego Rivera la retrató en un cuadro donde se puede percibir su aura elegante, imponente y totalmente hermosa.

si creen que Silvia Pinal fue solo “mujer casos de la vida real” no dimensionan el impacto de esta mujer en la cultura mexicana y lo que representa, 86 películas, modelo de Diego Rivera, Silvia es legendaria, adelantada a su época, se echó al vaticano encima, Silvia es ICÓNICA. pic.twitter.com/1skcfFBQdV— gustavo (@gustaavohergar) November 28, 2024

CM