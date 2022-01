Sidney Poitier: Fallece a los 94 años el primer actor negro en ganar el Oscar

Sidney Poitier, actor pionero e inspiración de muchos, que transformó la manera en la que era retratada la gente negra en la pantalla y se convirtió en el primer actor negro en ganar un premio de la Academia en un papel protagonico fallece a la edad de 94 años.

Pointer, ganador del Oscar en 1964 por "Lilies of the Field" ("Los lirios del valle") falleció este jueves en Bahamas, según informa Eugene Torchon-Newry, director general interino del Ministerio de Asuntos Exteriores en Bahamas.

Sidney Poitier: El antes y el después

Más allá de los colores, pocos son los actores logran la influencia que obtuvo Pinter dentro y fuera de la pantalla. Pointer, hijo de agricultores de Tomate bahameños, nunca había visto actores negros teniendo protagonicos o ogrande que una pelicula se produjera por su poder en el medio.

Antes de que Pointer cambiara las cosas, a pocos actores negros se les permitia salirse de los esteriotipos de sirvientes temerosos o aristas alegres, y practicamente nunca se trataba de contar la historia de una persona negra.

El ascenso de Pointer refleja los cambios profundos que tuvo EU en las décadas de los 50’s y 60’s, pues a medida que las actitudes raciales avanzaban para bien, durante la era de los derechos civiles y las leyes de segregación casi recién declaradas ilegales Pointer era el actor al que la industria llamaba cautelosa para contar historias sobre el progreso.

Sidney Poitier: Su gran paso por la industria

Fue el convicto negro profugo que se hace amigo de un prisionero blanco y racista (Tony Curtis) en “The Defiant Ones” (“Fuga de cadenas”). También dio vida al oficinista galán que se enamora de una chica blanca ciega en "A Patch of Blue" ("Cuando sólo el corazón ve"). Encarnó en el teatro a un joven padre ambicioso que tiene sueños que se oponen a los de otros miembros de la familia en "A Raisin in the Sun" ("El sol brilla para todos") de Lorraine Hansberry.

Vale la pena recordar toda la trayectoria que hizo el gran actor, pues marcó un antes y un después en la industria y seguro en la sociedad que necesitaba progresar hacia el lado correcto.

