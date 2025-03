Shavo Odadjian, bajista de System of a Down, dará autógrafos en Guadalajara

Los fanáticos del metal en Guadalajara tendrán la oportunidad de conocer en persona a Shavo Odadjian, bajista de System of a Down, quien visitará la ciudad junto a su nueva banda Seven Hours After Violet. Como parte de su gira, el grupo ofrecerá una firma de autógrafos gratuita el próximo 17 de marzo en MR.CD Madero, en el Centro de Guadalajara, a partir de las 4 de la tarde.

El encuentro con los seguidores se llevará a cabo un día antes de que Seven Hours After Violet se presente como banda telonera del concierto de Tool en Calle 2, programado para el 18 de marzo.

Debido a los problemas internos que ha manifestado System of a Down, el bajista decidió lanzar una nueva banda, misma que mezcla elementos del metalcore, el metal alternativo y el nu metal. En este proyecto, el bajista está acompañado por un grupo de músicos de diversas trayectorias en la escena del metal: Taylor Barber (Left To Suffer) en la voz, Morgoth (Winds Of Plague) en la guitarra, Alejandro Aranda (Scarypoolparty) en la guitarra y Josh Johnson (Winds Of Plague) en la batería

En octubre de 2024, la banda lanzó su primer álbum homónimo bajo el sello 1336 Records, consolidando su propuesta musical con una combinación de sonidos pesados y una identidad propia.

“Este álbum es la culminación de años de exploración creativa”, expresó Odadjian sobre el proceso de composición. “Con Seven Hours After Violet quería volver a mis raíces en la música pesada, pero también aportar algo completamente nuevo”.

