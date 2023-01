El tema de Shakira en colaboración con el productor argentino Bizarrap sigue dando de qué hablar en las diferentes rede sociales, pues millones de usuarios han dado su punto de vista por la letra de dicha canción, la cual va dirigida hacia Gerard Piqué, quien terminó su relación amorosa con la colombiana el pasado mes de junio del 2022 tras más de 10 años juntos.

La canción publicada el día de ayer ha dividido a los fans, por un lado algunos apoyan a Shakira por decir todo acerca de su relación, mientras que otros muestran su apoyo al futbolista del Barcelona.

Algunos párrafos del tema "BZRP Music Sessions #53" han comenzado a circular en redes sociales, por lo que una usuaria en Twitter con el nombre de Melany Mora Murillo, se tomó el tiempo de compartir un hilo mencionando las referencias de la canción.

Fecha de nacimiento de la expareja y edad de Clara Chía

La primera referencia que explicó fue acerca del verso que dice: “yo valgo por dos de 22” y la señal del número que hace Shakira, pues simbolizaba la fecha de nacimiento de ambos, el 2 de febrero de 1987 y 2 de febrero de 1977. Eso no es todo pues también hace referencia a la edad de Clara Chía, quien tiene 22 años y le dobla la edad.

Inspiración en otros videos musicales

La usuaria menciona que posiblemente Shakira se inspiró en el video musical del tema, Take On Me de A-Ha, pues en una parte del video ella aparece en forma de caricatura en blanco y negro, mismo que carateriza al video de los 80. Sin embargo, existe una segunda hipótesis, ya que también menciona que hace una referencia directa al video de "Te aviso, te anuncio (tango)", en el cual Shakira se transforma en una caricatura y ataca a su expareja en forma de venganza.

Posiblemente haga referencia directa al video de "Te aviso, te anuncio (tango)". En el que al Shakira al enterarse que su pareja le estaba siendo infiel se transforma en una caricatura vengativa y arremete contra ambos. pic.twitter.com/kBS1bZZiz1 — Melany Mora Murillo (@MelanyMora2605) January 12, 2023

Con dedicación a Clara Chía

Shakira no solo se tomó el tiempo de tirarle a Piqué, sino que también lo hizo contra Clara Chía a quien le dedicó el verso: “Tiene nombre de persona buena, Clara-mente es igualita que tú”, refiriéndose a la joven de 22 años.

Combinación de palabras en contra de Piqué

Además de mencionar todo lo que sentía, la intérprete de "Antología" se dio el lujo de demostrar que tiene un gran flow con el juego de palabras y rimas, tal como lo hizo en este verso que decía: “Perdón que te sal-pique”, además de las palabras “mastica y traga”, mismas que puede referirse a que se enteró de la infidelidad porque mientras no estaba en su casa se agotaba la mermelada que a Piqué no le gustaba.

Shakira le recordó que ella siempre lo apoyó y estuvo en todo momento cuando fue campeón del mundo en 2010, mientras que él no hizo lo mismo con Shakira cuando su padre estaba grave.

“Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión”, se lee en uno de los versos.

Pasos de robot de "Te felicito"

La colombiana realizó el famoso paso de robot que aparece en su clip de "Te felicito", pues se menciona que realizó dicho movimiento haciendo referencia a Daft Punk, un dúo de Dj´s que se caracterizan por ser robots.

Así como Shakira agregó el robot de "Te felicito" en las miniaturas de videos de canciones que iban dedicadas a Piqué luego de sacar la canción, no dudó en tirar pasos robóticos como los de la coreografía de Te Felicito en el video de la sesión también pic.twitter.com/t4oB8HmnOh — Melany Mora Murillo (@MelanyMora2605) January 12, 2023

MF