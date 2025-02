Shakira da inicio a su gira mundial 'Las mujeres ya no lloran'

La popular cantante y artista colombiana, Shakira, admite que se encuentra más que lista para dar inicio con la que parece será una de sus giras más exitosas de toda su carrera, el tour "Las mujeres ya no lloran", comenzará este martes en Río de Janeiro, Brasil.

Sin embargo, Río de Janeiro solo será una pequeña parte de este monumental show, pues Shakira emprenderá un camino largo que incluirá a países sudamericanos como Brasil, Perú, Colombia, Chile y Argentina, solo para después seguir con la segunda fase que incluye presentaciones en México, Estados Unidos y Canadá.

En Río, la espera y emoción por Shakira ya se hace notar, pues la colombiana ha sido bastante aclamada luego del espectáculo que ofreció en la clausura del Mundial de fútbol del 2014, en el estadio Maracaná.

La artista visitó a Brasil cuatro años después en su gira mundial "El Dorado", pero solo ofreció conciertos en São Paulo y Porto Alegre, dejando con las ganas al público carioca.

Conocida internacionalmente por éxitos como "Hips don't lie", "Waka Waka", "Pies Descalzos" y "Chantaje", Shakira guarda en su corazón un espacio reservado para el país suramericano, uno de los primeros que le abrió las puertas en sus inicios musicales.

"Escogí Brasil para comenzar mi gira porque el público brasileño es muy importante para mí. Brasil le abrió las puertas a mi música desde que yo tenía 18 años", aseguró en una entrevista con el programa de televisión "Domingao de Hulk".

Inspirada en su disco "Las mujeres ya no lloran", con el que acaba de ganar el Grammy a mejor álbum pop latino, Shakira quiere llevar a su público un mensaje de empoderamiento y resiliencia en esta gira.

El álbum, a través de 16 canciones de variados géneros musicales, narra el proceso de desilusión, desamor y fortalecimiento de la artista, luego de la "traición" del exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, que la llevó a terminar su relación con el padre de sus hijos, después de 10 años juntos.

Pero en los conciertos la colombiana también ha prometido clásicos de siempre como "Pies descalzos" y "Estoy aquí".

Según los organizadores, la gira tendrá "varias sorpresas", pues aspira a ser "una experiencia inolvidable", tanto visual como musicalmente.

La propia Shakira ha dicho que será el mayor y el mejor espectáculo de su carrera, que contará con "una producción gigante" y que, además de su música, tendrá una buena dosis de danza, "de principio a fin", incluyendo "coreografías complejas".

Los conciertos en Brasil culminarán el jueves en São Paulo, y luego la cantante de Barranquilla partirá rumbo a Lima, donde se presentará el próximo 16 de marzo.

A través de sus redes sociales, Shakira se reportó con sus fans horas antes del arranque de su esperada gira, y lo hizo con una foto frente al espejo y con un mensaje en el que reitera que dará lo mejor de sí.

Compartió con su más de 90 millones de seguidores en Instagram que durante 12 meses ha ensayado 14 horas al día para cuidar cada detalle de esta gira con el objetivo de ofrecer el mejor show de su vida.

"Hoy es el día. En este momento, escribo estas líneas desde mi camerino. El reflejo en el espejo me devuelve la imagen de una mujer que ha dejado hasta el último aliento en cada ensayo, en cada acorde, en cada paso. Doce meses. Catorce horas al día. Un año entero preparando cada detalle con el objetivo en mente: darles el mejor show de mi vida", expresó.

La colombiana de 48 años aseguró que en los conciertos de su gira no sólo se podrá cantar sino aullará por cada batalla ganada y perdida.

"Sé que la perfección no existe, pero si sé, que esta noche me entregaré a ustedes tal cual soy, con la voz afilada por la experiencia y la piel marcada por cada batalla ganada y perdida. Esta noche, no será solo para verme cantar. Será para aullar, sentir, gritar lo que no nos animamos a decir aún".

La intérprete de "Pies descalzos" se dijo ansiosa por reencontrarse con su "manada", quienes le han dado un amoroso recibimiento en Río de Janeiro y hace unos días en México.

"Bailar, reír, llorar, abrazarse, perdernos y encontrarnos en cada canción. Porque lo que hemos construido juntos no es solo música. Es un pacto. Es un lenguaje, el lenguaje de nuestra manada. Y si algo es cierto es que una loba jamás olvida a su manada y después de esta noche cada uno de ustedes estará conmigo para siempre.¡Qué ganas de verlos ya! ¡Estoy aquí! Shak".

Ganadora de 15 Grammy Latino y tres Premios Grammy, la cantante colombiana ha grabado 12 discos y vendido más de 95 millones de copias en todo el mundo en sus más de tres décadas de carrera.

