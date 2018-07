Sergio Mayer acude a votar y confía en que haya un cambio

Sergio Mayer, actor y aspirante a una diputación, acudió a votar con la confianza de que viene un momento de cambio, de transformación para el país.

“Es mi derecho y mi obligación, creo que los ciudadanos esperamos mucho tiempo para este momento, los candidatos trabajamos mucho para este momento, estoy convencido de que viene un cambio bien importante en México”, dijo esta mañana a los medios de comunicación.

Después de ejercer nuestro derecho y obligación a votar, gracias por todo. pic.twitter.com/IfyjUZB0E5 — Sergio Mayer Breton (@SergioMayerb) 1 de julio de 2018

Consciente de que por veda electoral no puede hablar respecto a su papel, sí expresó que ha trabajado por el bien común desde hace muchos años, por lo que entrar en la política es de alguna manera un paso más en este camino.

“Siempre me imaginé, siempre quise y siempre trabajé para ellos, por eso me metí a toda la parte social, la labor altruista, me di cuenta hace mucho tiempo que se necesitaba un cambio en México, hoy se está concretando ese deseo y esa necesidad de cambiar”.

El actor salió a votar en su zona, Chimalistac, en la capital, alrededor de las 11 de la mañana, acompañado por su esposa, la actriz Issabela Camil.

JB