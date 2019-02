Selena Gómez y J Balvin colaboran en una canción

Selena Gómez y J Balvin anunciaron este miércoles su primera colaboración juntos, una canción titulada "I Can't Get Enough", que saldrá al mercado la próxima semana.

En publicaciones en sus redes sociales, tanto Balvin como Gómez publicaron fotos publicitarias con los productores Benny Blanco y Tainy, quienes trabajaron con ellos en el tema.

Asimismo, revelaron que "I Can't Get Enough" podrá ser escuchada en las plataformas digitales Apple Music y Spotify a partir del 28 de febrero.

En unas declaraciones a la revista Billboard, durante los ensayos de Premio Lo Nuestro en Miami (EU), el colombiano Balvin aseguró que el tema "será un gran éxito mundial".

Su confianza podría estar asentada en la calidad de los productores, que son responsables de más de 100 millones de discos en ventas, según Billboard.

"I Can't Get Enough" es la segunda participación de la texana Selena Gómez en el género urbano latino. En septiembre de 2018 formó parte del cuarteto que colaboró en el éxito "Taki Taki". La acompañaron Cardi B., Ozuna y DJ Snake.

Por su parte, J Balvin ha colaborado con Cardi B., en "I like it like this", en el que también participó Bad Bunny, y con Beyoncé, con la que hizo el remix de "Mi gente".

JM