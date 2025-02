Selena Gómez se lleva su primer SAG award por "Only Murders in the Building"

La entrega de los Premios del Sindicato de Actores (SAG) estuvo llena de momentos memorables y sorpresas, pero uno de los momentos más destacados de la noche fue cuando Selena Gomez subió al escenario para recibir el premio a mejor elenco en una serie de comedia por Only Murders in the Building. La actriz y cantante celebró este importante reconocimiento junto a sus compañeros de reparto en una gala que reafirmó su talento en la actuación. Además, su coestrella Martin Short fue distinguido como mejor actor de comedia, venciendo a Jeremy Allen White de The Bear.

AP/Jordan Strauss

La categoría de mejor elenco en cine tuvo como ganadora a la película Cónclave, dirigida por Edward Berger, la cual se impuso sobre otras producciones fuertes como Anora, Wicked y The Brutalist. Este drama, que narra la reunión de cardenales para elegir a un nuevo Papa, se llevó el premio principal de la noche, consolidando su relevancia en la temporada de premios.

En el apartado de actuaciones individuales, Demi Moore se alzó con el galardón a mejor actriz por su papel en la película de terror The Substance, un logro que también le había valido un Globo de Oro a principios de año. Por otro lado, Zoe Saldaña se hizo con el reconocimiento a mejor actriz de reparto por su interpretación en Emilia Pérez. La actriz aprovechó su discurso para expresar su gratitud al sindicato:

"Estoy orgullosa de formar parte de un sindicato que me permite ser quien soy, que nunca me han cuestionado de dónde vengo ni me han juzgado por cómo hablo o cuáles son mis pronombres. Creo que todo el mundo tiene derecho a ser quien es".

El evento también sirvió como plataforma para mensajes políticos. Jane Fonda utilizó su momento en el escenario para reflexionar sobre el clima adverso que han enfrentado los trabajadores en los últimos años, aunque evitó mencionar directamente a Donald Trump.

La temporada de premios de 2025 está por llegar a su gran final con la celebración de los Óscar el próximo 2 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, donde se entregarán los máximos galardones del cine mundial.

BB