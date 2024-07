Scarlett Johansson critica a demócratas por especular sobre sustituir a Biden

Scarlett Johansson, actriz estadounidense, criticó a los directivos demócratas de Estados Unidos, quienes “especulan” con reemplazar al Presidente Joe Biden para las próximas elecciones de su país , acusándoles de no ser “realistas” si consideran encontrar a una persona como candidata presidencial que no sea el actual mandatario, ya que considera que no hay otra opción viable para derrotar a un “fascista” como el republicano Donald Trump.

El país está viviendo “un tiempo muy frágil”, recordó la actriz durante una entrevista en el periódico español “El Mundo”, por lo que considera que sería "una causa delirante ponerse a buscar un candidato alternativo" que sea una mejor opción que Biden, ya que según Johansson, el mandatario ha "demostrado poseer tanto integridad como una brújula moral".

"Biden siempre ha sido la misma persona. Es una persona íntegra que lidera con amabilidad y consideración. Eso no ha cambiado", expresó.

A diferencia de la postura de Scarlett, otras estrellas del cine que se declaran abiertamente demócratas como George Clooney o Michael Douglas, han expresado públicamente el deseo de que Biden se retire de la contienda electoral, abandonando la carrera a la reelección tras su desempeño en el debate contra Trump.

Clooney , demócrata confeso, pidió al presidente que se retire de la contienda en una columna de opinión publicada en The New York Times .

, demócrata confeso, pidió al presidente que se retire de la contienda en una columna de opinión publicada en . Douglas, una de las figuras de Hollywood que más ha ayudado en la recaudación de fondos de Biden, se sumó a las voces que le piden que abandone al afirmar que sería "difícil imaginar" que el Presidente de Estados Unidos pueda cumplir su mandato si gana las elecciones del próximo noviembre en ese país.

Para Johansson, sin embargo, a estas alturas es "completamente inverosímil que el Partido Demócrata pueda llevar a cabo una convención en el último minuto para dar con alguien que unifique tantos pareceres distintos" dentro de partido, una figura que no ha existido históricamente y que augura imposible de encontrar a tiempo para las elecciones de noviembre.

"Es una pendiente muy resbaladiza ponerse a estas alturas a discutir alternativas", señaló.

La actriz lamentó que "no exista una conciencia colectiva cuando se trata de política", que pueda ayudar a ver que "la situación es tan grave" que la imagen actual de división del partido y el planteamiento de divisiones internas le resulta "realmente aterradora".

En otra entrevista con la Cadena SER, Johansson calificó al expresidente y candidato republicano Donald Trump como "un poco psicópata", una persona "que tiene un trastorno límite de la personalidad".

