Con la intención de ser un mejor padre, el rapero mexicano Santa Fe Klan podría dejar la marihuana, la cual consume desde hace 12 años.

El cantante habló con Telemundo y dijo que nunca se había visto en la necesidad de realizar cambios drásticos en su vida hasta que fue papá.

"Nunca había sentido un motivo para dejar de hacerlo (fumar marihuana). No digo que lo voy a dejar de hacer, o que estoy en contra de quienes lo hacen, pero ya mínimo voy a dejarlo para que los niños no me vean fumar", comentó el rapero de 23 años.

El músico comentó que él no se pone a grabar cuando está con su hijo, para que la gente ya no piense que no quiere estar con él; "es la única persona que se metió en mi cabeza y por él hago las cosas como las estoy haciendo. Yo quería alguien, un niño para ver si me acompaña en este camino".

