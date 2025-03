¿Sabías que escuchar música trae muchos beneficios? Conócelos

Muchas veces escuchamos música porque nos gusta, nos hace bailar, nos ayuda a concentrarnos, etc. Además, nos acompaña en varios momentos especiales de la vida, pero la música no solo nos ayuda a tener un momento agradable, si no que trae consigo distintos beneficios , aquí te dejamos algunos que menciona el centro médico de la Universidad de Maryland y el Hospital Abbott Northwestern.

Conoce los beneficios de escuchar música

Ayuda a que el cerebro libere dopamina , por lo que hace más fácil el aprendizaje.

, por lo que hace más fácil el aprendizaje. Se utiliza como terapia para personas con Alzheimer, ya que les ayuda a recordar cosas a través de la música.

Debido a que ayuda a liberar endorfinas , ayuda a calmar el dolor o tratar enfermedades como la depresión.

, ayuda a calmar el dolor o tratar enfermedades como la depresión. Si aprendes a tocar algún instrumento, puedes mejorar tu habilidad motora y desarrollar mas redes neuronales.

Al escuchar alguna canción, puedes trabajar tu imaginación , ya que puedes imaginar alguna melodía o letra.

, ya que puedes imaginar alguna melodía o letra. Si sueles escuchar música diariamente, esto te puede ayudar a reducir la presión arterial y mejorar la circulación sanguínea.

Ayuda a mejorar el sistema inmunológico, debido a que reduce los niveles de estrés.

Si entrenas o haces ejercicio, escuchar música te puede ayudar a rendir más.

Si sueles tener problemas al dormir, escuchar música te puede ayudar a conciliar el sueño.

Sin duda alguna, la música nos puede ayudar en muchas cosas, además, tocar un instrumento es una muy buena opción, sin importar el que escojas.

