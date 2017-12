Rosana, una clásica que siempre está de moda

Su disco, “En la memoria de la piel”, es un proyecto que le ha traído grandes satisfacciones a Rosana Arbelo. Recientemente la cantautora presumió en sus redes sociales que Billboard catalogó a su nuevo álbum como uno de los mejores del mundo y tal noticia la invade de felicidad a pocos días de que termine el 2017.

“Es un regalo. Me está llegando todo, por eso digo que ojalá en el 2018 sea el principio de todo lo que está ocurriendo ahora, el disco está recibiendo un momento muy bonito, la gente lo está acogiendo de una manera espectacular, la gira es impresionante, así que yo no me puedo quejar”, dice en entrevista.

Ahora mismo, la estrella española está promoviendo una reversión de su canción “No olvidarme de olvidar” —que pertenece a este CD— pero que ahora lo presenta a dueto con el mexicano Carlos Rivera. El videoclip se estrenó el 1 de diciembre y está por alcanzar el millón de vistas.

“Este encuentro (con Carlos) fue sin premeditarlo, simplemente nos encontramos, curiosamente ni en España, ni en México, fue en Costa Rica. Nos conocimos haciendo promoción en un evento de radio y después de un abrazo, dijimos que teníamos que hacer una canción, crear música… Y lo que no estaba previsto es que a pocos meses se hiciera esta colaboración, un regalo imprevisto para todos”.

Durante la charla, la cantante señala que ya conocía la carrera de Carlos, pero no había tenido la oportunidad de verlo en persona, hasta ese momento que fue cuando surgió la magia: “A mí me encantó su bonita energía y lo invité a compartir música, algo que hago siempre con la mayoría de mis compañeros, pero de manera natural, como a mí me gusta que ocurran las cosas; le mandamos la canción, le gustó mucho y cuando vino al estudio y comenzó a cantar, sabía que no me había equivocado en compartir con él”.

Esta canción se añadirá a “En la memoria de la piel”, aunque inicialmente no estaba prevista una reedición, Rosana considera que si de manera natural ocurren más cosas con las canciones de este disco, evidentemente tendría que incluirlas en una edición especial.

En conexión con el mundo

Con la trayectoria que tiene Rosana, cualquiera diría que ya hizo todo en esta vida, pero su conexión con el mundo va más allá; siempre reinventándose y haciendo música para el alma: “Yo parto de la base de que lo mejor siempre está por llegar, uno no termina de aprender nunca, porque mientras estás vivo, lo único que te queda es aprender y compartir con la gente. La vida y la música en general son mucho más bonitas cuando uno las comparte”.

“En general, a la hora de producir o componer, yo no proceso nada con la cabeza, todo pasa por mis emociones y lo único que intento musicalmente es darle un paisaje sonoro a cada historia que estoy contando, eso favorece que mi música no pudiera ser tan fácilmente etiquetable, porque no es que haga solamente rock, pop o jazz, sino que voy haciendo lo que me va naciendo según la historia que voy contado. Aprendo todos los días”.

Rosana hace música para las personas, para el día a día, por eso es que nunca pasa de moda. “Es un regalo añadido notar cómo es que en los conciertos están llegando niños y más niños que de repente no conocen mi trayectoria de aquí para atrás, pero sí conocen ‘La memoria de la piel’ o ‘El cielo que me das’ y que cuando canto otras canciones que, sin embargo, son súper conocidas en mi trayectoria, me miran diciendo: ‘¿Qué andas cantando? Canta lo que yo me sé’. Eso habla de que a la música le pasa lo que al amor, podrá vestirse de mucha maneras, pero siempre estará de moda”.

Los planes

Rosana se encuentra de gira de conciertos con “En la memoria de la piel”; tiene conciertos hasta finales del próximo año. A Guadalajara planea llegar en primavera: “Estoy metida en estar al 100% en cada uno de los conciertos que tenemos para la gente, aprovechar el mil por mil como si al rato siguiente el mundo se fuera a acabar y ya luego después de la gira vendrá la preparación de un nuevo trabajo (discográfico)”.

Navidad y Año Nuevo

“Para mí, la Navidad es el reencuentro con los míos; ser consciente de que si no vuelvo a casa en estas fechas me van a atar, así que me toca volver, porque además de eso, tengo la necesidad y el deseo de compartir lo que uno hace y siente. El Año Nuevo es para mí el momento que va a cubrir todos los sueños que uno tiene. Es ese tiempo que uno le da a los sueños para que se vayan cumpliendo. Así que espero que el próximo año se cumplan los sueños de todos. Yo soy soñadora a tiempo completo”, finaliza.