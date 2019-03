Rompe en llanto Verónica Castro en "Pequeños Gigantes"

La cantante Verónica Castro rompió en llanto en el inicio de Pequeños Gigantes.

Al recordar dificultades por las que pasó cuando era pequeña, Castro relató que un maestro, del cual no mencionó su nombre, la corrió de la escuela por mencionar que "no servía".

"A mí me pasó tantas veces muchas cosas, 'no sirves', 'no sirves' me dijeron", expresó. "Hubo un maestro que hasta me corrió de la escuela porque dijo tú no sirves para nada.

"Pero también me dio un pinche coraje, que dije claro que puedo y entonces le eché ganas", añadió.

Así las cosas en el GRAN ESTRENO de #PequeñosGigantes. Disfrútalo en vivo a través de nuestro sitio oficial. https://t.co/oBwMhg68eC pic.twitter.com/exHDmU1vkK — Pequeños Gigantes Oficial (@PequenosOf) 25 de marzo de 2019

Verónica Castro participa como juez en 'Pequeños Gigantes', programa en vivo que inició este domingo y que se transmite por Televisa.

JB