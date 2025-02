Rob Liefeld: ¿Por qué ya no trabajará con Marvel el creador de Deadpool?

En el más reciente episodio de su podcast llamado Robservations, Rob Liefeld, historietista, editor estadounidense y creador de Deadpool, anunció las razones por las que ha tomado la decisión de dejar de trabajar con Marvel.

Las principales causas han sido varios desacuerdos que ha tenido con la compañía a lo largo de los años, por ello compartió que “el trato que Marvel da a los creadores nunca ha sido su punto fuerte”. Según detalló, para él esto fue más evidente después del estreno de Deadpool & Wolverine en el 2024.

Los inconvenientes de Rob Liefeld con Marvel

Uno de los desacuerdos más públicos con la marca se presentó en 2023, cuando se enteró de que Marvel tomó la decisión de cambiar los créditos de Wolverine y dejar como cocreador al editor Roy Tomas, Liefeld era cercano a Christine Valada, viuda del editor fallecido y contó que se mostró molesta con la decisión al igual que el editor Len Wein, quien sí había trabajado en el personaje, por ello Liefeld compartió la molestia y no dudó en hacerla pública.

Antes del estreno de Deadpool & Wolverine en 2024, Liefeld también envió un correo a Marvel preguntando si podía recibir un crédito especial, promoción o accesos exclusivos a eventos, y aunque la marca no le ofreció una respuesta, tiempo después sus agentes le informaron que el correo no fue bien recibido entre los directivos. Al enterarse publicó por medio de su cuenta de X: “Hoy les gritaron a mis representantes: ‘¡NO somos Fox!’. Cuéntenme. También me colgaron el teléfono”.

Lo que lo llevó a tomar la decisión definitiva fue el trato que recibió en el estreno de la película. Según Liefeld, durante el evento posó para fotos profesionales con creativos del equipo de Deadpool y Wolverine, pero éstas no fueron publicadas como las del resto de creativos, sólo se publicaron las que aparecía Liefeld solo y con su familia. Él cree que solo se tomaron como cortesía y que no estaban destinadas a ser utilizadas.

También se enteró de que él y su familia no habían sido invitados a la fiesta posterior, algo a lo que estaba acostumbrado, “fue para avergonzarme, disminuirme, derrotarme” , dijo Liefeld en su podcast. Contó además, que durante el evento se sintió despreciado por los directivos de Disney, incluido el jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, quien, según dice, estaba cerca de él en la alfombra roja pero no lo saludó.

En una entrevista con The Hollywood Reporter compartió que su experiencia con Marvel ha sido un contraste con lo que sintió en Deadpool (2016) y Deadpool 2 (2018), que fueron realizadas por 20th Century Fox. Señala que participó en proyecciones de prueba de esas películas y se reunió con el equipo de marketing de Deadpool 2. "Me llevaron a bordo y no causé ningún drama. Estaba feliz de estar allí" , dice Liefeld.

Por ello, poco después del estreno de Deadpool & Wolverine, Liefeld tomó su decisión de abandonar Marvel, “Los creadores de cómics no pueden seguir siendo relegados a un segundo plano. Esto es fácil de abordar. A menos que me acerque para abordarlo, nunca se manifestará”, continuó. “Sin los mundos, los personajes y los conceptos que creamos – y en este caso específico, el mundo de Deadpool – no hay películas que rodar. No hay blockbusters para distribuir”. Liefeld asegura que Marvel ya no lo quería cerca, “En algún momento, dices: 'He recibido el mensaje y el mensaje es claro'”, dijo en su podcast.

EA