Rigo Vega, la voz del desamor

"¿Un poeta, o un pirata? prácticamente lo trajeron del caribe para bailar con el lenguaje de la seducción contemporánea, siendo la voz de los que hemos sufrido por amor", es así como se define Rigo Vega, músico que presentará su primer ep este sábado en el C3 Rooftop quien compartirá escenario con Mau Corona y Dazoner en una noche que ellos denominan como su 'Forever Gang Urban Party'.

Desde los cuatro años, tuvo muy en claro que quería entregar su cuerpo y alma a la música, ahora con 22 años de edad, el tapatío ha colaborado con varios proyectos que lo han hecho pisar escenarios tan importantes como Bellas Artes y el Auditorio Nacional, colaborado con varios proyectos, ahora emprende su camino en solitario.

"La música que hacemos es para todas esas personas que algunas vez han tenido algún roce con esta materia extraña (el amor) y llevarla directa al 'dance floor'. La van a poder escuchar, y someterse rítmicamente para mover sus caderas", señala Vega.

En cuanto a la forma de componer, el músico toma un gran respiro y apunta. "El proceso de composición tiene que ver como si fuera una receta de cocina; pensamos como nos gustaría que se movieran al oír la música. Si queremos que se muevan para cierto lado, ponemos un bombo por aquí o el bajo de cierta forma, la acústica de tal modo que tengamos el efecto deseado. Todo con tal de hacer ceremonia a este ritual de la seducción que hoy en día sucede en los antros, en las fiestas, en todas partes".

El músico sólo afina detalles del ep que se titulará 'Latinaizer', disco que contendrá cinco canciones y que saldrá en el mes de octubre. Del mismo ya se encuentra disponible en redes sociales su primer sencillo 'No Dispares', del cual destaca. "Es la canción más conceptual del material, fue un proceso emocional muy denso, podríamos decir que nos sometimos a lágrimas en el estudio para hacer la interpretación correcta. La melodía trata de un hombre que tiene una relación muy fuerte, arraigada con su chica y está muy inmerso él en ella; la siente dentro de él, se pierde la lógica por ella, pero se dá cuenta que ella le fue infiel con su amigo, y de ahí la idea del 'No dispares', no dispares con la voz, con tus acciones, de una manera muy conceptual para que el oyente interprete quién dice qué"

En la velada compartirá escenario con Mau Corona y el también tapatío y rapero Dazoner.



Agéndalo

'Forever Gang Urban Party', con Rigo Vega / Mau Corona y Dazoner

C3 Rooftop / sábado 18

Entrada $100