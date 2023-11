Ricky Lúa desatará un laberinto de emociones

El joven pianista de 13 años, Ricky Lúa, ofrecerá el recital de piano “Maze of Emotions” (“Laberinto de Emociones”), el próximo sábado 2 de diciembre a las 19:00 horas, en el Centro Cultural Constitución (avenida Manuel M. Diéguez 369).

Este será su debut en solitario en un concierto como protagonista, el cual además es en beneficio de la Fundación Nois, la cual apoya a niños que requieren un trasplante hepático. Los boletos pueden adquirirse a partir de los 250 pesos o más, dependiendo del donativo que cada persona desee hacer. La compra (donación) se puede hacer en las instalaciones de GineMed Expo, en Turquesa 3283, Villa la Victoria, Guadalajara o al teléfono 33-4346-1454.

Comparte Ricky en entrevista con EL INFORMADOR que los boletos se adquieran previamente, porque al ser el recital un evento a beneficio, no se pueden vender boletos en el inmueble el día del show.

Recuerda que la iniciativa se dio porque él quería hacer un recital con causa para demostrar su talento en el piano. “El boleto inicia desde los 250 pesos, pero la gente puede aportar más; incluso, si no pueden ir, pueden hacer de todas maneras sus donativos para esta causa”. Ricky ya tuvo la oportunidad de conocer la Fundación Nois. “Ellos ayudan a niños que necesitan trasplantes, los cuales son muy costosos; además, después de que reciben el trasplante, todavía esos niños deben de seguir pagando más cosas por sus cuidados”.

En cuanto al repertorio, resalta que éste será muy ecléctico con melodías de Ludovico Einaudi con piezas como “Experience” y “Fly”. “También habrá canciones de amor como ‘River Flows in You’ de Yiruma, así como una canción que compuso mi profesor de piano Óscar Eduardo Ramos que se llama ‘Paquito’”. Además, habrá otras piezas como “Bohemian Rhapsody”, “La Pantera Rosa” y melodías que el mismo Ricky compuso, como “Camino al cielo”, “que se la dedico a mis abuelitos, quienes fallecieron de cáncer”. Y la otra pieza es “Maze of Emotions”, “que es por eso que así se llama el recital, por esta canción”. Ricky tendrá otros músicos invitados durante el recital como su maestro, además de su primo, quien también es pianista y lo acompañara a tocar “Believer” de Imagine Dragons.

Sueño cristalizado

Recuerda que él comenzó a tocar el piano a los ocho años. “Yo empecé porque siempre me interesó el instrumento, pero la verdad es que ni idea de cómo tocarlo. Pero en mi fraccionamiento estaba el profesor Óscar dando clases a otro alumno, me lo recomendaron y desde ahí surgió (todo)”.

Confiesa que tanto a él como a la mayoría de las personas que comienzan a estudiar el piano, así como quienes tienen en mente adentrarse en él, el inicio suele ser aburrido: “Es algo que no da mucho gusto, te cuesta practicar, la verdad no es la mejor experiencia, pero hay como una parte en la que tu cerebro hace clic y comienzas a conectar con el piano… hasta que llegaron los días que comencé a tocar por una hora o dos y no me daba cuenta”. Expresa que él se considera una persona a la que no se le facilita tanto el piano, “pero con esfuerzo he podido lograr cosas buenas”. Su intención es seguir profesionalizándose en dicho instrumento. Entre sus planes está seguir componiendo más, tener otras presentaciones y también quiere desarrollar un álbum.

AGENDA

Horario y sede

Concierto del joven pianista Ricky Lúa, el sábado 2 de diciembre, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural Constitución.