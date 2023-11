Reviviendo clásicos: Todo lo que debes saber sobre Remind GNP

Remind GNP Guadalajara, el festival musical que celebra la nostalgia, promete transportarte a través del tiempo con su ecléctico lineup. Desde los icónicos The Jacksons hasta la vibrante fusión de flamenco de Gipsy Kings y el inolvidable ritmo disco de Village People, el evento ofrece un viaje musical que abarca décadas y géneros.

Este esperado festival, programado para el 2 de diciembre en Calle 2, no solo se trata de música excepcional. Remind GNP crea una experiencia completa al combinar la emoción de la música con la deliciosa mixología, cerveza artesanal y vinos locales. Los asistentes pueden disfrutar de un día soleado en el parque, rodeados de amigos y familiares, mientras reviven los momentos más destacados de los años 70, 80 y 90.

El lineup de Remind GNP presenta a The Jacksons, una familia musical que dejó una huella imborrable en la industria del pop con éxitos como "I Want You Back" y "Can You Feel It". La fusión única de flamenco, rumba y pop de Gipsy Kings promete una experiencia apasionante, mientras que Village People lleva a los asistentes a la era disco con clásicos como "Y.M.C.A." y "Macho Man".

El festival no sólo ofrece música excepcional, sino también una variedad de actividades y espacios de esparcimiento. Desde picnics grupales hasta torneos de ping pong y obras de arte monumentales, Remind GNP garantiza momentos inolvidables para todos. La oferta gastronómica, con la participación de destacados chefs, eleva la experiencia culinaria, creando una fusión perfecta entre la música y la comida.

Desde The Jacksons hasta Village People, Remind GNP es un viaje inolvidable. ESPECIAL

En cuanto a las bebidas, Remind GNP no escatima en detalles. La venta de cerveza artesanal y vinos locales añade un toque especial al evento, permitiendo a los asistentes disfrutar de sabores únicos mientras se sumergen en la atmósfera del festival.

En resumen, Remind GNP Guadalajara se presenta como el lugar ideal para aquellos que buscan revivir los momentos musicales más emblemáticos mientras crean recuerdos inolvidables. Con un lineup de primer nivel, experiencias gastronómicas excepcionales y actividades para todos los gustos, este festival promete ser un destacado evento cultural en el calendario del 2023. ¡Prepárate para sumergirte en un viaje en el tiempo lleno de nostalgia y diversión!

MR