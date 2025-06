Rels B inaugura oficialmente el verano

Tras dos años desde el lanzamiento de “afroLOVA 23’”, el proyecto con el que Rels B se consagró en 2023, el artista lanza “afroLOVA 25’”.

Esta segunda entrega, continúa con el legado del universo “afroLOVA”, el cual, tal y como ha expresado el propio Rels B: “no es un álbum, es un mood”.

“afroLOVA 25’” está compuesto por nueve canciones de sonido afrobeat y ritmos latinos que van desde el reggae hasta la bachata. En esta ocasión, además de inspirarse en los sonidos de herencia africana, ha mirado a los ritmos caribeños con el acierto y la ambición habitual de llevarlos a su propio terreno sin renunciar a su esencia intrínseca.

Rels B estrena colaboraciones

El focus track de “afroLOVA 25’” es “Carita Angelikal” junto al artista colombiano Kapo, una canción fresca y veraniega en la que se unen a la perfección el estilo de ambos artistas y que habla sobre el amor.

Canciones como “vuelve contigo”, “LA PROPUESTA”, “Mis Días A Tu Suerte” o el cierre con “que todo siga igual,,, o que vaya mejor” nos traen a un Rels B congraciado con el amor y la felicidad de estar en pareja, que ya no quiere seguir viviendo una vida alocada y disoluta porque ha encontrado a quien querer, que ha quemado etapas y ha madurado -no solo personalmente, sino artísticamente- para ser quien es hoy. Así, y tal y como el cantante ha compartido en sus redes sociales, ‘afroLOVA 25’” no es un álbum al uso, sino una colección de temas pensados para transmitir un mood o estado de ánimo muy concreto -algo parecido a lo que hizo Drake en ‘MORE LIFE’- a sus oyentes.

En este sentido “afroLOVA 25’” abraza y representa los amores de verano. Para ello se ha unido a nombres tan interesantes en el panorama internacional como Los Sufridos -el colectivo dominicano de Cromo X responsable del hit ‘Duro de verdad’-, Kapo, o Thisizlondon -el productor detrás del ‘Calm Down’ de Rema’.

La producción de todo el proyecto llega de la mano de los profesionales más reconocidos de la escena musical tanto nacional como internacional: Omar Alcaide, Andrés Yuma, Yo X, Pere Navarro, Antonio Blakstad, LONDON, Cromo X, TYS, Draco Deville y Mitiko Dazzler.

“afroLOVA 25’” llega en mitad de su A NEW STAR WORLD TOUR, la gira más importante de la carrera de Rels B, con la que está llenando los recintos más reconocidos a ambos lados del Atlántico y a pocos días de que se consagre en su tierra con el concierto en el Estadio Son Moix de Mallorca.

Decir que Rels B vive un momento dulce empieza a quedarse corto. La racha dura ya muchos años en los que todos los movimientos del artista mallorquín se cuentan por éxitos. El reconocimiento masivo que lleva más de un lustro recibiendo en Latinoamérica se ha multiplicado exponencialmente hasta convertirse en el artista español más escuchado en el mundo. Además, después de conseguir la aclamación de la crítica y el público en España con sus últimos trabajos -”afroLOVA 23’”, ‘a new star (1 9 9 3)’…- Rels B se ha convertido en uno de los personajes más relevantes del país que le vio nacer.

Tracklist

UYUNI Mis Días A Tu Suerte Carita Angelikal ft Kapo LA PROPUESTA ft Los Sufridos TU VAS SIN (fav) De Dónde Es ???? LovioLOVIO ft Thisizlondon vuelve contigo que todo siga igual,,, o que vaya mejor

Sobre Rels B

Rels B, también conocido como Skinny Flakk, es uno de los nombres más influyentes de la música urbana en español. Nacido en Mallorca, España, ha logrado construir una carrera sólida fusionando géneros como el trap, el R&B, el reggaetón y los ritmos afro, con un estilo único que lo diferencia dentro de la escena.

Desde sus inicios en 2014, se destacó por su voz melódica y letras que conectan con la gente, conquistando no solo España, sino también toda Latinoamérica. Su crecimiento fue imparable y, con el tiempo, se convirtió en uno de los artistas más escuchados del género.

En 2023, Rels B hizo historia al convertirse en el artista español más joven en agotar las entradas del legendario Foro Sol de Ciudad de México, reuniendo a más de 65 mil personas en una noche inolvidable. Además, su hit "cómo dormiste?" arrasó en las plataformas, alcanzando el puesto #22 en Spotify Global y obteniendo certificaciones de Disco de Platino en España, Argentina, México, Colombia y Perú.

Su último álbum, “a new star (1 9 9 3 )”, reafirmó su impacto global al ser #1 Debut Global en Spotify en su semana de lanzamiento, acumulando más de 14.5 millones de streams y coronándose como el artista español más reproducido a nivel global en Spotify. Además, cerró el 2024 sumando un nuevo éxito a su lista de hits, colándose en el top 3 de Spotify España con ”Te Regalo" y consiguiendo el Disco de Platino.

El 2025 arranca con fuerza para Rels B con una gira mundial, “A New Star World Tour”. La gira comenzó con dos Movistar Arena agotados en Madrid y dos sold-outs en el Palau Sant Jordi de Barcelona, reuniendo a más de 70 mil personas. Actualmente, continúa por distintas ciudades de Latinoamérica, con entradas agotadas en todas las fechas, incluyendo dos shows en el Movistar Arena de Buenos Aires. Uno de los momentos más especiales será el 28 de junio, cuando regrese a su tierra para presentarse en el Estadio Mallorca Son Moix, Palma de Mallorca, un hito en su carrera que promete ser una noche inolvidable para él y su gente.