Hoy se estrena a través de la señal de Canal 5 el reality show “Soltero cotizado” con emisiones de lunes a jueves a las 21:00 horas. Este proyecto, protagonizado por el peruano Nicola Porcella, promete divertir al público mientras el actor y experto en show de competencia, intenta encontrar el amor.

De hecho, Montserrat Oliver será la conductora de este proyecto en el que se pone a prueba la existencia del verdadero amor. A propósito, EL INFORMADOR conversó con Nicola para conocer un poco más de lo que él personalmente estará viviendo durante el desarrollo de cada programa.

“Estoy muy contento y agradecido por estas oportunidades que se me están dando. Yo tengo experiencia en realitys de competencia y de convivencia, pero en éste todo es nuevo para mí”, comparte.

“Justo me preguntaban que cómo me preparé para este show, pero la verdad es que no te preparas para algo así. Para una convivencia vas mentalmente listo, para un formato de competencia lo haces físicamente, pero para éste es ir a abrir tu corazón y lo que Dios quiera”.

Un “huracán” de amores

En esta primera temporada de “Soltero cotizado”, Nicola Porcella, a quién también se le conoce como “El novio de México”, se sumergirá en un torbellino de emociones en una paradisíaca playa, en la que, durante seis semanas, 18 bellas mujeres lucharán por conquistar su corazón.

El grupo de mujeres que participan en el reality está dividido en “Románticas” y “Embusteras”. Las “Románticas” buscarán el amor genuino y ganar un viaje con Nicola.

Las “Embusteras” están dispuestas a enamorarlo y manipularlo con la única intención de ganar un millón de pesos. Es así que para ganar el corazón de Nicola, las participantes competirán en desafíos físicos, emocionales y psicológicos.

“Al comienzo (del show) yo no quería, pero como me dijo mi mamá… ‘hijo, no consigues novia en ningún lado y este reality puede hacerte que la consigas’, así que yo le hago caso a mi madre”.

A la pregunta de si de verdad cree que en un programa de televisión puede encontrar el amor, responde: “Yo tuve pareja bastantes años y trabajábamos juntos, veníamos de hacer el mismo reality, así que yo creo que sí. El amor está donde menos te lo esperas, yo siempre he dicho eso”.

Una producción de altura

El formato tiene momentos grabados y otros en vivo, pues al finalizar cada capítulo del reality, habrá un programa en vivo titulado “Soltero cotizado: El After”, que se desarrollará con la conducción de Karla Díaz y Yordi Rosado.

En esos programas se hará un divertido análisis de lo sucedido en el episodio del día, desmenuzando todo lo que Nicola está viviendo en la competencia y el comportamiento de las bellas mujeres que buscan conquistarlo.

“Siempre van sucediendo cosas distintas porque al final yo tampoco sé quiénes son ‘Embusteras’ y quiénes son ‘Románticas’, es decir, no sé quiénes van por el premio y quiénes, no. La producción no me cuenta nada”. Esto es así para que genuinamente Nicola se interese por alguna de las participantes.

Durante la emisión de “Soltero cotizado”, Nicola será visitado por su familia y amigos más cercanos, para ayudarlo a distinguir entre el verdadero amor y quién solo busca su fama.

“A veces una tercera opinión vale bastante, más cuando viene de tu familia o tus amigos que ven cuando tú no quieres ver. Porque de repente, tú pones el ojo en alguna y ya ellos te dicen ‘esa no’ y esto ya me ha pasado antes en mi vida y mi familia y mis amigos no se han equivocado, así que ahora estoy con los sentidos bien puestos”.

Cuenta con trabajo abundante

El 2023 para Nicola fue un recomenzar cuando se ganó el cariño del público en la primera temporada de “La casa de los famosos México” donde obtuvo el segundo lugar, desde entonces el trabajo no ha parado, estuvo en la telenovela “El amor no tiene receta”, en la obra musical “Aventurera” y está en dos programas de revista, el estelar que es “Hoy” en el canal Las Estrellas y también en Unicable es estelar en “¡Qué buena hora!”.

Además, comparte que en 2025 es probable que haga otro melodrama, por si fuera poco tiene su restaurante en la Ciudad de México llamado “Taypá” en el cual está el sabor de Perú muy presente.

“Estar en ‘Hoy’, para mí es un agradecimiento. Yo estoy en México por Andrea y Magda Rodríguez, que en paz descanse. Y también estoy agradecido con los conductores por el apoyo que me dan, estoy feliz de la vida con las oportunidades que Dios y la vida me dan, sin la gente, yo no estaría en el lugar en el que estoy. Y para mí, estar en el programa más importante de habla hispana en Latinoamérica es un sueño”.

Ahora que tiene mucho trabajo, también escucha a su familia y a sus amigos. “Mi gente es lo más importante y siempre estoy pensando en ella. Creo que el no escuchar a mi mamá y a mi papá muchas veces, me trajo muchos problemas, así que con la madurez y con los años, uno va a aprendiendo”.

Además, tiene un círculo de apoyo en casa. “Estoy con Wendy (Guevara) que es como mi hermana, la adoro y también está Agustín (Fernández) que también lo quiero mucho, yo los valoro mucho, así como a mis amigos de Perú y la amistad que tengo con la mamá de mi hijo”.

CT