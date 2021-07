Rauw Alejandro… ¡La está rompiendo!

¡La está rompiendo! El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro está de visita en la Ciudad de México para ser parte de la entrega de premios MTV Miaw este 13 de julio, y Sony Music -su disquera- aprovechó para reunirlo de manera virtual con los medios de comunicación para hablar de su reciente disco “Vice Versa”, de donde se desprende su éxito global “Todo de ti”, el cual se popularizó en TikTok.

El presidente Sony Music México, Roberto López, compartió que el tema es número uno en el país y tiene el puesto número seis a nivel mundial; además, le otorgó reconocimientos como discos de oro, diamante y doble diamante por el éxito de sus últimas producciones, incluido su reciente álbum.

En entrevista con EL INFORMADOR, Rauw expone que este material que promueve parte de lo personal y eso precisamente ha hecho que lo que expresa se vuelva tan global, pues la identificación es instantánea.

“Yo digo que cuando se habla de lo personal, me refiero a poner el corazón en la mesa y hacer el arte con toda la pasión y con toda la intención de enseñarle eso al público y conectar con mis fanáticos, ellos me entienden a mí y yo los entiendo a ellos, tratamos de buscar ese equilibrio, para que tanto de mi lado como del de ellos nos sintamos satisfechos. Y de eso se trata ‘Vice Versa’, de divertirse” y poner el corazón, “porque es lo que me gusta en la música y es lo que seguiré haciendo”.

El jueves por la noche se estrenó el videoclip de la canción “Cambia el paso” donde Rauw colabora con la “Diva del Bronx”, Jennifer López, este tema formará parte del nuevo álbum de la cantante y para el puertorriqueño trabajar con ella es otra meta cumplida: “Es un honor para mí trabajar con JLo, soy súper fan, la veía de toda mi vida en las películas, en los premios, en sus canciones y era como un sueño colaborar con ella y gracias a Dios se me dio la oportunidad. Hay mucha buena vibra representando la cultura latina y ‘¡cambia el paso en la calle, ahí rompiendo ya!’”.

Rauw también fue cuestionado sobre cómo han criticado al reggaetón y al urbano al ser calificados de estilos pasajeros, cuando en realidad han dado muestra de ser géneros perdurables en el gusto del público: “El género es muy variado, tiene mucho que ofrecer, nos da la libertad de ser creativos y pienso que es un género infinito; de generación a generación se ha demostrado que tiene mucho potencial y se ha mantenido arriba, es la música del pueblo, de la calle, de los jóvenes, y lo que hacemos es expresar nuestro sentimientos de diferentes maneras y hoy día hay un sin número de artistas que lo están representando”.

Finalmente Rauw resalta que al mirar atrás y recordar su camino, se da cuenta que hay un hombre con muchas facetas en su vida: “Es un Rauw que ha madurado muchísimo y que ha aprendido durante el camino. Y pienso que de eso se trata la vida, de aprender y seguir creciendo como ser humano y en mi trabajo, seguir siendo un gran artista y mejorar cada día”.