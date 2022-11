Al igual que Dua Lipa y Rod Rod Stewart, la participación de Shakira en la Copa Mundial de Futbol está en duda, ya que la colombiana no se encuentra en su mejor momento.

La colombiana no atraviesa su mejor momento personal y su presencia en el Mundial de Qatar fue criticada en redes sociales, debido a la polémica que rodea el evento en el país. Según "El programa de Ana Rosa", en España, Shakira no actuará en la ceremonia, cambiando de decisión a días del arranque del Mundial. "Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial", dijo Adriana Dorronsoro, periodista del programa de Telecinco de España.

¿Quiénes más han rechazado cantar en Qatar 2022?

Sandra Aladro, otra colaboradora del espacio de Telecinco, apunta que ha hablado con el entorno de la artista: "Me han confirmado que hoy por hoy no está confirmada su participación", comentó. En la mesa del show se pide que se aclare más su situación, hasta el punto que sea la propia colombiana que ponga luz a si actuará o no en la inauguración del Mundial: "Su nombre estaba como artista invitada, ahora tendrá que mandar un comunicado para explicarlo".

Por otra parte, trascendió que al igual que Dua Lipa, el británico Rod Stewart declinó una oferta millonaria para presentarse en Qatar, por estar en desacuerdo con las violaciones a los derechos humanos en ese país. "Me ofrecieron más de un millón de dólares. Lo rechacé. No está bien ir".

FS