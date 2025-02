Primer vistazo a La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan

Después de haber consagrado su carrera como director, recibiendo el codiciado Oscar a Mejor Dirección en la pasada edición de los premios de La Academia, Christopher Nolan ha emprendido el desafío de adaptar a la gran pantalla una de las obras literarias más importantes de la historia, la Odisea. La película, que espera su estreno mundial a mediados de 2026, ha revelado el primer vistazo oficial, mostrando cómo luce Matt Damon, quien interpreta a Odiseo (Ulises).

Fue a través de las redes sociales de Universal Pictures que el estudio compartió la imagen del reconocido actor, confirmando la participación de Damon como protagonista del filme de Nolan, siendo esta imagen la única que se tiene hasta el momento, de una producción que permanece en secreto.

Matt Damon es Odiseo. Una película de Christopher Nolan, #TheOdysseyMovie próximamente, solo en cines. pic.twitter.com/Ry9Tu1F4Ja— Universal Pictures México (@UniversalMX) February 17, 2025

Tal vez te interese: Mario Castañeda reveló la escena de Goku donde no podía parar de llorar

¿Qué roles interpretan el resto del elenco?

Recordemos que el que presuntamente será el proyecto más caro de la carrera del director cuenta con estrellas como Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson y Jon Bernthal, entre otras figuras, aunque el papel de estos aún permanece desconocido.

¿Cómo reaccionaron en redes sociales?

Tras su publicación , la imagen no tardó en dividir a los seguidores de la industria cinematográfica en redes sociales, donde por un lado hubo un sector que destacó por su emoción, mientras que, en contraste, no faltaron aquellos que en comentarios, aprovecharon para mencionar que, supuestamente, el vestuario no concuerda con el período histórico en el que se ambienta La Odisea.

Finalmente, es importante destacar que la imagen compartida no permite analizar el contexto de la escena, por lo que es recomendable esperar a más detalles de la producción, antes de anticipar alguna inexactitud histórica.

No te puedes perder: Estas fueron las mejores películas de Yolanda Montes ‘Tongolele’

JM