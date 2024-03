Premios Oscar 2024: ¿quiénes son los mexicanos nominados este año?

La industria cinematográfica internacional se ilumina con los colores del talento mexicano este año en los Premios Oscar 2024. La ceremonia, fijada para el 10 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, contará con figuras sobresalientes de México compitiendo por la codiciada estatuilla dorada.

Dos nombres resaltan entre los nominados, atrayendo los reflectores hacia la diversidad creativa del cine mexicano: Rodrigo Prieto y Cruz Contreras. Estos destacados artistas han sido honrados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas por sus contribuciones a la pantalla grande.

Rodrigo Prieto, nominado en la categoría de dirección de fotografía, ha dejado una importante marca en la película "Killers of the Flower Moon", donde su talento visual ha elevado la narrativa a nuevas alturas. Por otro lado, Cruz Contreras, un animador talentoso que reside en Canadá, ha cautivado al público con su magistral trabajo en "Spider-Man: Across the Spider-Verse", nominada en la categoría a mejor película animada.

Estos dos talentosos artistas no solo representan lo mejor del cine mexicano en la escena internacional, sino que también subrayan la capacidad del país para producir talentos de clase mundial. Su presencia en la lista de nominados refleja el nivel de creatividad y excelencia que caracteriza al cine mexicano en la escena global.

Es por esto que es imposible no emocionarse ante la expectativa de ver a Prieto y Contreras llevar el nombre de México a nuevas alturas de reconocimiento en un evento de gran importancia para la industria cinematográfica.

