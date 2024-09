Previo a la 66ª edición de los Premios Ariel, las afueras del Teatro Degollado se llenaron de glamour con la tradicional Alfombra Roja. Distintas celebridades del mundo cinematográfico desfilaron con sus mejores atuendos, compartiendo su emoción por la realización de la ceremonia en Jalisco por segunda ocasión consecutiva, además de revelar algunos de sus próximos proyectos.

Michelle Rodríguez, quien fue la anfitriona principal de la gala, expresó su entusiasmo por el creciente protagonismo de las mujeres en la industria del cine. “Las mujeres siempre han estado presentes, trabajando con excelencia, pero es necesario seguir descentralizando este tipo de eventos” , señaló, subrayando la importancia de llevar ceremonias de esta magnitud a otras regiones del país.

Uno de los momentos más especiales de la noche lo protagonizó la actriz Angélica María, quien recibió el Ariel de Oro por su trayectoria. “Hace mucho que no estaba en Guadalajara. Mi mamá me traía desde muy pequeña. Hemos presentado muchas obras de teatro aquí, y siempre he sentido que el público de esta ciudad es el más lindo. Los amo”, compartió conmovida. A su lado, su hija, Angélica Vale, no pudo ocultar su orgullo: “Estoy tan orgullosa de mi mamá. Es mi inspiración diaria en todos los sentidos”.

El escritor Antonio Ortuño, autor de la novela ‘Recursos Humanos’ y coescritor de la película homónima, se mostró emocionado, aunque admitió sentirse fuera de lugar entre tantas estrellas. " Esto es para los actores y directores, pero hoy estoy aquí para compartir con ellos este día. En cuanto a la relación entre cine y literatura, quiero destacar a Guillermo Arriaga, quien ha luchado mucho por el reconocimiento de las adaptaciones literarias", agregó Ortuño.

La cantante y actriz María León, encargada de uno de los actos musicales de la noche, compartió su alegría por participar en el evento en su ciudad natal: “Me siento muy contenta de estar en mi tierra, en este teatro tan emblemático como el Teatro Degollado. Me presenté aquí por primera vez a los 4 años, bailando y cantando. Ahora, volver para una gala como los Premios Ariel es un honor”. León adelantó que su presentación sería muy emotiva, interpretando una canción con varios covers que busca “regresarla al cine”. "La cantaré con mucho respeto y amor", aseguró.

La actriz Adriana Barraza, nominada en esta edición, no ocultó su felicidad por el reconocimiento: “ Estoy muy feliz de estar nominada esta noche, especialmente en mi país, donde los votantes son mis compañeros. Estoy profundamente agradecida con la academia. Es una noche para celebrar y ser feliz”, afirmó.

Yalitza Aparicio, también presente en la ceremonia, habló sobre su más reciente proyecto, el cortometraje ‘Chica de Fábrica’. “Estamos felices de poder abordar temas importantes que merecen ser retratados en pantalla. Hoy estoy muy emocionada de estar aquí, celebrando al cine mexicano. Cada vez vemos más mujeres reconocidas en diversos sectores, y eso es algo muy positivo", comentó.

La Alfombra Roja de los Premios Ariel fue una celebración del talento y la diversidad del cine mexicano, donde las estrellas no solo deslumbraron con su estilo, sino también con su compromiso con el arte y el impulso de importantes causas

