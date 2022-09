Pol Granch está en Guadalajara; ¿qué lo trae por aquí?

El cantante y actor de origen español, Pol Granch, quien participa en la serie de Netflix, “Élite”, se encuentra de visita en Guadalajara para promover sus recientes temas “Solo x ti” y “Platicamos”, éste último en colaboración con el músico mexicano Leo Leiden. Además, también se presenta hoy en un show organizado por una estación de radio en el Conjunto Santander.

Previo a este concierto, Pol se reunió para hablar con los medios de Guadalajara donde compartió que ya tiene listo un álbum que en breve saldrá y que espera que con él una gira musical también pueda darse. Destacó que aunque solo ha venido un par de veces a México, le gusta mucho lo que ve, como el tráfico, los pasos de cebra y los mercados, quiere conocer aún más del país y lo que éste le puede ofrecer para su proceso creativo, el cual destaca suele ser muy aleatorio. “Esté en mi casa o donde sea que esté, si me llega una idea, la anoto rápidamente en algún lado”, comparte.

A la pregunta de EL INFORMADOR sobre cómo amalgama sus facetas de cantante y actor, pues hay público que lo descubrió por una u otra vía, Pol destaca: “Lo que tiene mucho más reto para mí es el actuar, el estar en pantalla. Ha sido un proceso de aprendizaje porque son cosas que yo nunca había tocado, sí que había estado en clases de interpretación, pero nunca había estado en la cámara tan de lleno. Rodar te quita mucho tiempo y hay que estar muy preparado, pero luego tenía mis ratitos libres y me metía a la composición”.

Precisamente sobre la libertad creativa que ejerce para desarrollarse en la música, señala que desde pequeño la ha escuchado y ésta ha sido parte de él gracias a sus padres, porque ellos se la han inculcado. “Yo no me voy por un género en concreto, si me pongo a pensar en cómo hacer las cosas, no me sale. Yo voy componiendo según las vivencias, las experiencias y la música que he escuchado, y pues de ahí voy creando”. Aplaude la buena racha por la que está pasando la música en español en este momento, colocándose en los charts y plataformas globales cruzando tantas fronteras.

Sobre la actuación, resaltó que seguirá por ese camino y que el año que viene es probable que haya sorpresas. Mientras tanto con la música, el próximo mes lanzará un nuevo single, “luego un mes después toca el álbum nuevo, estoy muy impaciente, quiero que ya salga todo. Ya está terminado, yo el disco lo describo como un diario en donde en cada hoja van mis sentimientos, es una serie de emociones por las que he ido pasando todo este año y hay muchos estilos y variación”.

Al preguntarle también sobre qué opina del trabajo de Danna Paola y si le gustaría colaborar con ella, dijo que hace una gran labor y que le gusta mucho su música. “No tuve la oportunidad de conocerla en “Élite”, pero si un día se juntan nuestros caminos, evidentemente estaré atento de conocerla”.

FS