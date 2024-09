Pixelatl en Guadalajara: Dónde, cuándo y precio de los pases

Pixelatl es una asociación mexicana fundada en 2011 que se dedica a promover la creación y difusión de narrativas gráficas y audiovisuales para ampliar la oferta latinoamericana y extenderla al resto del mundo.

Este evento incluye proyecciones, presentaciones, clases maestras, talleres y muchas cosas más. Además, son impartidas por algunos de los principales artistas de todo el mundo.

¿Dónde y cuándo será el Pixelatl?

Este año se realizará del 3 al 7 de septiembre en Guadalajara y Zapopan. Será en las instalaciones de Ciudad Creativa Digital, la Universidad Tecnológica de Jalisco, Plataforma Abierta de Innovación, Cine Cabañas, Casa Dolores Centro y el Museo del Periodismo.

Precio de los pases

Este año el evento cuenta con cuatro tipos de pases, cada uno con un precio diferente de acuerdo a las actividades a las que da acceso.

Pase Campus:

Da acceso a todos los programas de proyecciones (largometraje y cortometrajes), además de algunas clases maestras y paneles del Foro 2. También incluye todo el contenido de la feria y las actividades que hay, como showcases, sesiones de dibujo y las revisiones de portafolio y reclutamiento, así como la posibilidad de solicitar accesos a algunos talleres.

El precio es de mil pesos por día o 2 mil 500 pesos por todo el evento.

Pase Creador:

Da acceso a todos los contenidos del pase Campus, además de las conferencias estelares y las clases maestras del foro principal. También te da la posibilidad de aplicar para el “Café con…” y todos los talleres, incluidos los talleres profesionales. Asimismo, puedes publicar tu perfil y portafolio en la sección participantes/creadores, esto es con el objetivo de que los participantes conozcan tu trabajo.

El precio es de mil 800 pesos por día o 4 mil 500 pesos por todo el evento.

Pase Online:

Da acceso a una selección de conferencias en vivo como On-Demand hasta el 30 de septiembre. Este pase no incluye el acceso presencial al evento. El precio es de 3 mil 200 pesos por todo el evento.

Pase Mercado:

Este pase está pensado para productores, dueños de estudios y creadores que están interesados en promover sus propiedades y sus servicios, por lo que se otorga los beneficios del pase Creador y el pase Online. También se da acceso al market lounge para reuniones, dos comidas y dos cenas de networking con invitados y delegados, cinco reuniones B2B preagendadas con ejecutivos y la posibilidad de buscar más reuniones con el equipo de Match Making.

El precio del pase es de 950 dólares por todo el evento.

¿Cómo comprar un pase?

Para adquirir uno de estos pases sigue los siguientes pasos:

Ingresa al sistema: si nunca te has registrado a Pixelatl, en la parte superior derecha hay un botón que dice ingresa, ahí encontrarás la liga para hacerlo y se te enviará un correo electrónico en el que se pedirá confirmar tu dirección.

si nunca te has registrado a Pixelatl, en la parte superior derecha hay un botón que dice ingresa, ahí encontrarás la liga para hacerlo y se te enviará un correo electrónico en el que se pedirá confirmar tu dirección. Ve a la página de compras: el link se encontrará en la página principal del portal o en la sección de pases del menú de usuario.

el link se encontrará en la página principal del portal o en la sección de pases del menú de usuario. Elige el tipo de pase: el sistema te permitirá pagar varios pases del mismo tipo en una sola operación, ya sea para ti o para tus amigos, también se pueden obtener descuentos para grupos.

el sistema te permitirá pagar varios pases del mismo tipo en una sola operación, ya sea para ti o para tus amigos, también se pueden obtener descuentos para grupos. Elige el método de pago: si tienes un descuento, aparecerá el espacio para que lo agregues. Si es pago por Paypal, te enviarán a la plataforma para realizar tu pago y después de que tu pago haya sido procesado se te enviará un correo electrónico notificando de la transacción. En cambio, si el pago es en efectivo, el sistema mostrará un espacio para que subas una imagen de tu ticket o comprobante del depósito o transferencia. Cuando se vea reflejado el pago el sistema te enviará un correo electrónico con la confirmación de la transacción.

Una vez que ya has completado el pago, ve al menú de tu cuenta y elige pases. Ahí estarán los pases que has comprado, si los vas a enviar a tus amigos, oprime asignar en cada uno y escribe el correo de la persona a la que se lo vas a enviar. Asegúrate de que el correo sea el correcto, ya que esta operación no se puede deshacer.

En el caso de que sea un pase de un día, el usuario deberá elegir el día que asistirá al festival y, para hacerlo, deberá ingresar a la página de pases y asignar el día. Se recomienda que no se elija el día hasta que sepan cuál es la actividad que más le interesa asistir.

