Este jueves 30 de enero, el músico británico Phil Collins cumple 74 años, 57 de ellos dedicados a la música, pues a pesar de que en los últimos años ha estado un poco más alejado de la industria por cuestiones de salud, Phil sigue activo y presente en la memoria de su público.

Phil Collins es considerado uno de los músicos más importantes que, de generación en generación, supo reivindicarse y redescubrirse, pese a que eso supuso que sus fans cautivos reprobaran su salto drástico del rock progresivo al rock pop.

Con sólo 17 años, Phil incursionó en la industria musical, dos años antes de convertirse en el baterista oficial Genesis, pero lo que pocos saben es que desde años antes su rostro ya era conocido, ya que desde pequeño se desempeñó como actor infantil y participó en varios proyectos de la pantalla grande aunque de forma errática.

Una de las anécdotas más populares de esos proyectos es cuando participó en "A Hard Day's Night", pero su escena terminó siendo eliminada de la cinta de The Beatles, aquí te contamos el motivo.

La madre del músico, Winifred, era representante teatral, lo que facilitó que el pequeño Phil se desenvolviera en el mundo de la actuación; una de sus grandes oportunidades llegó cuando Walter Shenson, el productor de la película de The Beatles, "A Hard Day's Night", buscaba a un grupo de infantes para que participaran en una escena. Phil fue uno de esos niños, sin embargo, fue el único del grupo que no siguió las instrucciones que Richard Lester, el director, les indicó.

Lester necesitaba que los infantes hicieran escándalo e hicieran el mayor ruido posible, y mientras los extras gritaban, Collins, de tan sólo 13 años, se quedó sentado admirado por la música de la banda, que representaban la revolución máxima de la música. Sin embargo, ese temprano gusto por la música fue lo que produjo que su escena no fuera integrada en la película, debido a que su actuación no cumplía con los requerimientos.

Así rememoró la anécdota en la revista Rolling Stones: "Tuve la oportunidad de estar entre el público cuando The Beatles filaron 'A Hard Day´s Night', querían que niños gritaran, y yo me quedé sentado, probablemente por eso me eliminaron de la película".

Collins volvió a enfrentarse a la película 30 años después, cuando fue invitado a narrar un documental acerca de la filmación de 1964. El cantante rememoró que, entre las cintas, identificó una de las escenas en donde aparecía, y con el mismo ímpetu que en su niñez, deseó que todos esos alaridos fueran silenciados para poder disfrutar de la actuación de la banda, “Pude ver las tomas descartadas y encontré un tipo que llevaba una corbata de alfiler que se parecía a mí, sentado completamente quieto, recuerdo que pensé: 'por el amor de Dios, ¿pueden dejar de gritar?, ¡escuchemos la música!'”, compartió.

