Pete Davidson recrimina a Ariana Grande en su programa

Después de que Ariana Grande comentara que su relación con Pete Davidson solo fue una distracción por los difíciles momentos que pasaba (como la muerte de su también expareja Mac Miller y el atentado que sufrió durante uno de sus conciertos en Manchester), el actor estadounidense no perdió la oportunidad para responder a la cantante.

En su programa especial de Netflix, "Pete Davidson: Alive from New York", comparó su música con el programa de comedia que él realiza, ya que Ariana Grande usa sus trabajos para hablar un poco acerca de su vida personal.

"No iba a hacer bromas sobre esto, pero luego mi amigo me dijo 'Yo, escuche hace poco que Ariana no tenía idea de quien eras y que sólo salió contigo como una distracción' Así que creo que ahora es un juego limpio".

"Ella tiene sus canciones y esas cosas. Esto es lo que yo tengo (su programa de comedia). Podrían decirme 'Eso no es justo, estás sacando la ropa sucia' ¿Y ella dónde lo dijo? ¿Con sus amigas de confianza? No, lo dijo para la portada de la revista Vogue. ¿Te imaginas si yo hiciera eso? Mi carrera termina mañana".

Y es que la intérprete de "7 Rings" mencionó que sólo se encontraba "de paso" por Nueva York cuando conoció a la estrella de Saturday Night Live.

"Mis amigos me convencieron para que fuera a pasar el verano allá (a Nueva York), no paraban de repetirme que sería muy divertido".

Hasta el momento, la actriz ha optado por guardar silencio tanto en redes sociales como con los medios.

Fue en 2018 cuando Ariana Grande y Pete Davidson anunciaron la cancelación de su compromiso y el fin de su relación, poco después que ella publicó un mensaje diciendo que necesitaba un descanso de la vida pública y pidiendo solo un día para poder descansar.

Poco después del anuncio de su separación la estrella de Saturday Night Live hizo varias bromas sobre su ruptura. Con las semanas se dio a conocer que sufría una depresión.

