En los últimos días, la familia Aguilar se ha convertido en tendencia en redes sociales tras la difusión de imágenes y videos de la boda entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, celebrada en la Hacienda San Gabriel de Las Palmas, en el estado de Morelos.

La cobertura del evento ha generado un gran interés entre los usuarios, quienes han comenzado a investigar algunos detalles sobre los novios y sus familias.

Entre las informaciones recopiladas por los usuarios se encuentra un video antiguo de Pepe Aguilar, padre de Ángela, en el que ofrece un consejo a los jóvenes.

Reviven momento en que Pepe Aguilar recomienda no casarse jóvenes

En el video que ha resurgido y ganado gran popularidad en redes, Pepe ofreció una recomendación a los jóvenes sobre la decisión de contraer matrimonio a una edad temprana.

Este evento ocurrió durante una entrevista realizada por Yordi Rosado, en la cual el artista conocido por su tema "Prometiste" compartió sus reflexiones sobre el matrimonio prematuro.

"No se casen jóvenes, por favor, jóvenes, la verdad. Bueno, cada quien haga lo que quiera, todo el mundo trae su camino y lo tienes que vivir. Si yo no dejo que mis hijos vivan...", expresó.

Este consejo ha suscitado un amplio debate acerca de su relevancia y sabiduría, especialmente en el contexto de la boda de su hija Ángela, ya que usuarios han mencionado que ni ella siguió esa recomendación. Asimismo, han dejado comentarios como:

"Dice mi mamá... Lo que no has de poder ver, en tu casa lo has de tener",

"No se casen jóvenes a no ser que los obligue el papá",

"Pues dijo bien. Seguro que hubiera querido que su hija esperara para casarse ",

"En su pecado llevará su penitencia... malcrió a su hija... yo creo que la vio cómo la gallons de los huev de oro",

" No se casen dice., no será que más bien QUE NOOO LOS CASEN".

Con información de SUN.