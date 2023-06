Los estudios DreamWorks Animation tienen tiempo anunciando su más reciente producción, el largometraje “Krakens y Sirenas: conoce a los Gillman” (“Ruby Gillman: Teenage Kraken”, 2023), cinta dirigida por Kirk DeMicco y Faryn Pearl que está por estrenarse en el país este 29 de junio próximo y cuenta en su elenco de doblaje con dos estrellas en ascenso, quienes dan vida a las protagonistas de la historia, se trata de Azul Guaita (“Ruby”) y Nina Rubín Legarreta (“Chelsea”).

De acuerdo con la trama, “Ruby Gillman” es una adolescente que sólo quiere congeniar con sus compañeros de la escuela, aunque no puede juntarse con las chicas y los chicos en la playa porque su sobreprotectora madre le prohíbe meterse en el agua; pero cuando se revela su linaje como Kraken, las cosas se salen de control cuando aparece en su vida una popular sirena llamada “Chelsea”, quien se inscribe en la escuela de “Ruby”.

Hacer casting

En entrevista con EL INFORMADOR, la actriz Azul Guaita señala que, en relación con el proyecto, ella hizo “casting tanto para ‘Chelsea’ como para ‘Ruby’; de hecho, fue un proceso tardado, la decisión tomó tiempo y cuando uno hace casting busca olvidarse un poco de ello; es decir, si quedo, bueno, si no, también, ya habrá una próxima oportunidad. De hecho, no te llaman para hacer trabajo de mesa o ver la película, te llaman directo a trabajar y uno ve sólo sus partes en la película, no la vimos completa (aunque verla terminada es muy bonito)”.

Por su parte, Nina Rubín refiere que su caso fue “muy parecido, básicamente lo mismo; a uno lo invitan al casting y uno trabaja probando personajes, uno y otro para después esperar unas semanas hasta que nos avisan y empezamos”.

Dos personajes contrastantes

Para Guaita, dar voz a la protagonista, “Ruby”, fue una gran oportunidad, “me relaciono más con ella que con ‘Chelsea’; siempre me tocó hacer personajes más parecidos a ‘Chelsea’, pero pocos como ‘Ruby’, por eso fue diferente y muy divertido; creo que todo el proceso fue muy orgánico, aunque hacer la voz de ‘Ruby’ para doblaje fue muy difícil, la verdad, no es una tarea sencilla”.

Ahora bien, para Nina Rubín la experiencia fue diferente, “‘Chelsea’ fue un personaje que no me había tocado interpretar; la verdad, estas características de la niña popular y narcisista son justo con las que me identifico porque así fueron mis bullies; y fue chistoso, gracias al personaje sé lo que se siente, ahora soy yo quien hace bullying. Además, tuve ayuda de parte de un gran equipazo, todos los que intervienen en esta película”.

El doblaje es particular

De acuerdo con Rubín, actuar y hacer doblaje son procesos “muy diferentes; el doblaje es una labor rápida y concisa, es obvio que lleva un empeño y requiere preparación, pero se distingue de hacer la película porque no se hace tanto trabajo de mesa ni colabora uno con el director, no se consideran las tomas y uno se mete en los sentimientos del personaje, directamente. Lo padre de hacer doblaje es que suele ser en proyectos de animación, te dejas llevar por la comicidad y lo ameno; es fácil de amar”.

Para concluir, ambas actrices invitaron al público a ver “Krakens y Sirenas: conoce a los Gillman” este jueves 29 de junio en salas del país, pues “el público se podrá identificar con los Gillman”, una familia singular, nos dice Nina Rubín; a lo que agrega Azul Guaita que el entretenimiento está asegurado y “no se la pueden perder”.

Esta cinta en una reflexión sobre la amistad. CORTESÍA

Sinopsis

Este verano, DreamWorks Animation se sumerge en las turbulentas aguas de la escuela con una divertida y sincera comedia de acción sobre una tímida adolescente que descubre que forma parte de un legendario linaje real de míticos Krakens marinos y que su destino, en las profundidades de los océanos, es más grande de lo que jamás había soñado.

