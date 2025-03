Del escritor y director ganador del Premio de la Academia por “Parásitos”, Bong Joon Ho, llega esta semana a la pantalla grande su nueva experiencia cinematográfica revolucionaria, “Mickey 17”.

El improbable héroe, “Mickey Barnes” (Robert Pattinson), se encuentra en la extraordinaria circunstancia de trabajar para un empleador que exige el máximo compromiso con el trabajo… morir, para ganarse la vida.

Escrita y dirigida por Bong Joon Ho, “Mickey 17” está protagonizada por Robert Pattinson (“Batman”), Naomi Ackie (“Star Wars: El ascenso de Skywalker”), Steven Yeun (“¡Nop!”), junto con los nominados al Oscar Toni Collette (“El legado del diablo”) y Mark Ruffalo (“Pobres criaturas”).

La película es producida por Dede Gardner y Jeremy Kleiner (ganadores del Oscar por “Luz de luna” y “12 años esclavo”), Bong Joon Ho y Dooho Choi (“Okja”, “Snowpiercer”).

El filme está basado en la novela “Mickey 7” de Edward Ashton. Los productores ejecutivos son Brad Pitt, Jesse Ehrman, Peter Dodd y Marianne Jenkins.

En entrevista, Toni Collette habla sobre su personaje “Ylfa” entre otros detalles del filme: “‘Ylfa’ está casada con el comandante de la nave que se dirige al espacio profundo con la misión de colonizar un planeta, Niflheim. Es dulce, increíblemente astuta, manipuladora, obsesiva, coqueta, conservadora y está completamente enamorada de su igualmente narcisista esposo, Kenneth (Mark Ruffalo).

—¿Cuando leíste el guion por primera vez, ¿cuál fue tu reacción? ¿Y qué fue lo que te hizo querer interpretar a ‘Ylfa’?

—Es increíblemente emocionante leer algo original. No sucede muy a menudo. Me tomé mi tiempo para asimilarlo por completo. Fue un viaje salvaje y lo devoré. Creo que simplemente supe que me divertiría mucho con “Ylfa”. Me parece hilarante.

—¿Cómo fue tu primer encuentro con el director Bong? ¿Tenías alguna expectativa?

—Hablamos por Zoom antes de que yo leyera el guion. Estaba muy nerviosa porque soy una gran admiradora. Pero él fue tan amable y relajado… Fue directo al grano, dijo que ambos llevábamos demasiado tiempo en esto como para andarnos con rodeos y me pidió que participara en la película. Me quedé en shock. Era un sueño hecho realidad. Después de leer el guion, nos reunimos para almorzar y hablamos sobre mi personaje y la relación entre ella y su esposo. El guion era una locura, así que me alivió poder tener ese tiempo para entender bien el tono, etc. Y el tono lo es todo. No hay nada con qué compararlo. Así como el propio director Bong.

—¿Cómo describirías la experiencia de trabajar con el director Bong? ¿Qué tipo de ambiente creativo se genera en el set?

—La atmósfera se siente segura y llena de exploración. Bong tiene una visión muy clara de lo que quiere, pero al mismo tiempo fomenta la libertad y la experimentación. Es un ambiente enfocado pero divertido. La mayoría de las veces, filmábamos directamente los storyboards en lugar de escenas completas. Al principio fue desconcertante, pero terminé prefiriendo esa forma de rodaje. Te permite concentrarte y perfeccionar cada momento de manera precisa.

—En esta expedición, todos están bajo el liderazgo de “Kenneth Marshall” y “Ylfa”. ¿Quién es “Kenneth” y cómo fue trabajar con Mark Ruffalo?

—“Kenneth”, querido “Kenneth”… Mi querido, dulce, inmaduro, egoísta, ignorante, inflexible, primitivo y sexy esposo. Mark es increíble. Como compañero de actuación y como persona. Lo adoro. Es tan relajado y divertido. Sorprendentemente gracioso. Y simplemente tan cálido. Si, por alguna razón, nos obligaran a trabajar juntos por el resto de nuestras vidas, estaría más que feliz con eso.

—¿Cómo lograron tú y Mark crear esta dinámica tan compleja y cautivadora entre “Kenneth” y “Ylfa”?

—Bong nos dio una dirección muy interesante, que parecía contradecir lo que estaba en el guion. Y eso me ayudó muchísimo. Dijo que quería que se sintiera como si acabáramos de acostarnos o estuviéramos a punto de hacerlo. ¡Brillante! Que hubiera una dulzura juvenil en su amor. Para mí, “Ylfa” es como una ama de casa de los años 50 que hace todo por su hombre, pero lo hace guiándolo sutilmente hacia donde ella quiere. Es una asesina sonriente. Mientras que “Kenneth” es un bufón ruidoso. Para todos, excepto para ella, por supuesto.

—¿Qué hace que Robert Pattinson sea la elección perfecta para interpretar a “Mickey Barnes”?

—Rob es fascinante de ver de cerca. Es un actor brillante. No hay duda. Sus dos versiones de “Mickey” son personas completamente distintas. Es absurdamente talentoso y, además, un tipo humilde y adorable.

—Naomi Ackie interpreta a “Nasha”, la ferozmente protectora compañera de “Mickey”. ¿Qué aporta Naomi al personaje?

—Naomi trajo toda su fuerza, calidez y vulnerabilidad. Es tan cercana y auténtica. Tan divertida y natural, y al mismo tiempo extraordinaria.

—¿Cómo describirías esta increíble película para que alguien realmente se interese en verla?

—No hay palabras que la capturen por completo. Y eso me encanta. Simplemente tienes que vivir la experiencia.

—¿Qué crees que tienen las películas del director Bong que conectan tanto con el público de todo el mundo?

—Autenticidad. Originalidad. Sabiduría. Corazón. Diversión. Todo lo que realmente importa en la vida.

Equipo talentoso

El director de fotografía del filme es Darius Khondji (nominado al Oscar por “Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades”). La diseñadora de producción es Fiona Crombie (nominada al Oscar por “La favorita”). La edición corre a cargo de Yang Jinmo (nominado al Oscar por “Parásitos”). La música es de Jung Jaeil (“Parásitos”). El supervisor de efectos visuales es Dan Glass (“Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore”, “Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw”).

CT