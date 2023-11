Hoy llega a las salas de cine la nueva película animada de Disney, “Wish: El Poder de los Deseos”, la cual cautivará a chicos y grandes en el marco del 100 aniversario de la casa del ratón más famoso del mundo, Mickey Mouse, mismo que se celebró en octubre pasado. Este filme es especial porque toma como contexto precisamente a la estrella de los deseos, la cual ha sido gran protagonista en todas las historias animadas de Walt Disney; sin embargo, esta trama tiene su propia autonomía.

Al respecto, EL INFORMADOR conversó con el productor tapatío, Juan Pablo Reyes, una de las mentes detrás de este ambicioso proyecto donde la protagonista es “Asha”, cuya voz es de Ariana DeBose y el gran villano es el “Rey Magnifico” (Chris Pine), quienes se embarcarán en una épica aventura donde los deseos en sinergia con la voluntad de una comunidad, provocarán una magia que nadie podrá detener para hacer que sucedan cosas extraordinarias.

“Esta película comenzó con la idea de celebrar el centenario de Disney; conversando con nuestra directora creativa, Jennifer Lee y con Chris Buck, con quien dirigió las películas de ‘Frozen’. Ellos (plantearon) sobre qué pasaría si contáramos una historia original con personajes y canciones originales para celebrar estos 100 años. Y recuerdo que ella anunció a todo el estudio acerca de explorar esta idea y yo desde el principio levanté la mano porque yo quería ser parte de eso de alguna forma”.

La dirección del filme corre a cargo de Chris Buck y Fawn Veerasunthorn, mientras que en el guion están Jennifer Lee, Allison Moore y también Buck.

La historia hace referencia a todos los clásicos de Disney, pero respetando su autonomía como trama original. “Siempre en todas nuestras películas hacemos mucha investigación de lo que hay. Y en este caso fue investigar nuestros propios filmes, verlos y empaparnos del ADN de lo que es Disney Animation y así, orgánicamente comenzamos a encontrar las ideas, de ahí salió esto de la estrella de los deseos. Si vemos a todos los personajes de los 61 clásicos de Disney, siempre tienen un deseo grande qué realizar y la estrella sale al inicio de todas las películas, viene desde ‘Pinocho’ con la canción ‘When You Wish Upon a Star’ o en ‘Peter Pan’ con ‘The Second Star to the Right’. Entonces, las estrellas y los deseos son una parte intrínseca e importante del ADN de Disney”.



Una heroína a prueba de todo

“Asha” es la gran heroína de esta historia, Juan Pablo relata que ella, en un momento de desesperación donde se da cuenta que las cosas no son como parecen y que hay una injusticia en el mundo… “voltea a las estrellas y pide ayuda. Dice su deseo por medio de una canción que compuso Julia Michaels -quien desarrolló siete canciones originales-”; así que baja una estrella para ayudarla.

“‘Asha’ es un ser humano valiente que debe vencer varios obstáculos para que su deseo se haga realidad. La temática de la película es que no hay nada más importante que alguien con un deseo en su corazón, pero que estos deseos no se dan mágicamente, tienes que luchar por ellos y tienes que pasar por las dificultades y los obstáculos”.

En contrapunto está el villano, porque siempre tiene que haber un antagonista: “Queríamos tener a uno de estos deliciosos y clásicos villanos que hemos visto en muchas de las películas del pasado y desarrollar esta idea del bien contra el mal que hemos visto en tantas historias de Disney”.

También destaca el productor que “Asha” es un personaje contemporáneo, porque tiene mucho que ver con las personas que están detrás de ella, un equipo creativo comandado por importantes mujeres como: Jennifer Lee, Allison Moore, Fawn Veerasunthorn, Julia Michaels y Ariana DeBose, “quien siendo una gran actriz, dio mucho de su personalidad a ‘Asha’, porque ella es muy viva, tiene gran energía y es muy auténtica”.

Y del lado del villano, Chris Pine lo es todo, “porque este personaje requiere de alguien que pueda ser cautivador, ya que es alguien en el que la gente tiene que creer, tiene que tener un enorme carisma y cantar excelente, pero también tiene que ser un gran antagonista y darnos esos momentos de malicia que conocemos de los villanos de Disney”.

Finalmente, Juan Pablo Reyes expresa que ser parte de este proyecto es un honor y una gran responsabilidad, “porque Disney significa tanto para mí, pero también para todos mis compañeros con los que he trabajado en el estudio para crear la película”.

Chris Pine da vida al “Rey Magnifico”. CORTESÍA

Sinopsis

Una historia con magia y corazón

Mientras Walt Disney Animation Studios celebra sus 100 años, su nueva película original “Wish: El Poder de los Deseos” hace la pregunta: ¿Cómo surgió la estrella de los deseos, sobre la cual tantos personajes de Disney piden deseos? Ambientada en el reino mágico de “Rosas”, la historia presenta a “Asha”, una chica optimista con un agudo ingenio que se preocupa profundamente por su comunidad.

Cuando “Asha” se vuelve hacia el cielo en un momento de necesidad y pide un deseo, una fuerza cósmica responde a su súplica: una pequeña bola de energía ilimitada llamada “Star”. Juntos, se enfrentan al más formidable de los enemigos para salvar a su comunidad y demostrar que cuando la voluntad de un humano valiente se conecta con la magia de las estrellas, pueden suceder cosas maravillosas.

CT