En 2004, una entretenida comedia transformó la angustia adolescente en un fenómeno cultural único en una generación, inspirando innumerables memes de internet y el Día Oficial de “Chicas Pesadas” (3 de octubre), vestir los miércoles de rosa.

Veinte años después, Tina Fey, guionista y una de las protagonistas de la película original, trae de nueva cuenta a la avispada cerebrito “Cady Heron”, a la intrigosa it girl “Regina George” y sus devotas amigas, “Gretchen” y “Karen”, de vuelta a la gran pantalla, junto con los eternos inadaptados “Janis” y “Damian”, así como todo el cuerpo estudiantil de la Escuela Preparatoria North Shore.

Como la productora y guionista, Fey reinventa a las “Chicas Pesadas” para una nueva generación con smartphones, videos de TikTok y aún más intriga adolescente, mientras “Cady” y “Regina” luchan por la supremacía social y el corazón del desaventurado “Aaron Samuels”.

El epíteto de la “chica mala” se ha extendido de los pasillos de las preparatorias hasta el pleno del Congreso desde que Fey escribió la historia con una moraleja del empoderamiento femenino. En esta nueva versión, dice Fey, utiliza las fortalezas del filme original como trampolín para una película extravagante y contemporánea.

El filme original todavía es un punto de referencia para las jóvenes y las niñas, así como para sus padres y sus contrapartes masculinas, dice el productor Lorne Michaels, quien ha participado en todas las versiones.

La nueva película combina la diversión al estilo de los videos musicales de la mano de dos nuevos y apasionados directores y un coreógrafo mundialmente famoso. “Con toda esta grandiosa música, seguimos siendo capaces de convivir con nuestros personajes en un primer plano, de tener nuevas bromas y nuevos momentos que sorprenderán a la gente que ama la versión original y que también deleitará a toda una nueva generación”, comenta Fey.

Michaels y Fey han colaborado desde 1997, cuando ella envió sus primeros guiones a “Saturday Night Live” (SNL), con lo que empezó su carrera como escritora y luego como actriz del programa. Ambos lanzaron la comedia ganadora del Emmy “30 Rock” en 2006.

Cabe señalar que Michaels admite que en un principio no estaba seguro de volver a “Chicas Pesadas” otra vez: “Tengo lo que creo que es un prejuicio razonable contra cualquier cosa que se rehaga”, explica. “Pero vi que una versión diferente de la historia podría tener el mismo tipo de impacto”, agrega.

La prioridad fue hallar maneras para hacer una historia fresca e inesperada, premisa con la que Fey y Michaels estuvieron de acuerdo. Tenía que mantener su atractivo para las personas que vieron la original y al mismo tiempo cautivar a cualquiera que se acerque a la historia por primera vez. “Eso significaba tener en cuenta cómo ha evolucionado el mundo escolar en los últimos 20 años”, opina Michaels. “Las personas de todas las edades hoy viven pendientes de sus teléfonos. Las redes sociales están en todas partes. Tina hizo un gran trabajo al integrar todo esto en la historia”.

Sinopsis

Un guion con sororidad

De la ingeniosa mente de Tina Fey, llega una nueva versión del clásico moderno “Chicas Pesadas”. La nueva estudiante “Cady Heron” (Angourie Rice) es recibida por el selecto grupo de chicas populares llamado las Plásticas, gobernado por conspiradora abeja reina “Regina George” (Reneé Rapp) y sus amigas “Gretchen” (Bebe Wood) y “Karen” (Avantika). Cuando “Cady” comete el error de enamorarse del ex novio de “Regina”, “Aaron Samuels” (Christopher Briney), ella se vuelve el objetivo a vencer de “Regina”.

Una historia atemporal

El productor del filme, Lorne Michaels, piensa que hay una simple razón por la que “Chicas Pesadas” sigue siendo atractiva para una audiencia diversa. “Se trata de la preparatoria”, dice. “Es el momento de la vida en que uno es más vulnerable y es probable que sea la experiencia adolescente más común. Estos cuatro años y todo lo que los acompaña son lo que todos tenemos en común”.

Con todos los nuevos giros, actualizaciones inspiradas y números musicales que “Chicas Pesadas” abarca, la premisa central se mantiene constante 20 años después, de acuerdo con Samantha Jayne, directora del filme. “Las mujeres necesitan apoyarse en lugar de destruirse unas a otras”, agrega. “El mensaje fue grandioso en 2004. Y será grandioso en cien años a partir de ahora. Si hemos creado una versión que conecta ese mensaje con el público actual, estamos haciendo lo que nos propusimos”.

También enfatiza la atemporalidad de la historia, diciendo: “Si fuéramos hombres de las cavernas y Tina Fey viene a tu cueva y te cuenta la historia, podría funcionar. Hablando estrictamente, no es un remake. Es un redescubrimiento. Queremos que el público recuerde cómo es la locura en tu cabeza cuando tienes 16 años”.

La nueva escuela North Shore

“Chicas Pesadas” se filmó casi por completo en la antigua escuela preparatoria Mater Dei Prep cerca de Red Bank, Nueva Jersey. Encontrar una escuela real vacía fue un tremendo golpe de suerte para los realizadores, tanto económica como creativamente. El edificio ofreció el espacio suficiente para las oficinas de la casa productora, una tienda de disfraces y zonas de montaje, además de que sirvió como set principal. Sólo para ciertas escenas la producción requirió moverse a otras locaciones: para el espectáculo navideño, donde se utilizó un auditorio de otra escuela preparatoria de Nueva Jersey; las escenas en casas privadas y en la sabana africana, que se filmó en un campo vacío cerca de Meadowlands.

“Aprendí que mi estética son las escuelas católicas masculinas abandonadas”, dice Fey. “Sentí que podía mudarme de inmediato”.

Por su parte, la diseñadora de producción Kelly McGehee, cuyo currículo incluye “American Honey” y “Shining Girls”, se encargó de transformar el edificio abandonado en una escuela secundaria pública animada y abarrotada. “Vemos las cosas desde las perspectivas de muchos de los personajes en el curso de la historia, especialmente cuando entran un poco en sus sentimientos y sus mundos personales”, dice Fey. “El diseño de producción de Kelly es una brillante mezcla de realidad y fantasía”.

La diseñadora de producción tomó a varias jóvenes fotógrafas como inspiración para los espacios privados de las chicas, que incluyen a Mayan Toledano, Ashley Armitage, Petra Collins, Danielle Levitt y Gillian Laub. “Regina, Cady, Janis, Gretchen y Karen tiene sus propios mundos de color, por lo que Tom Broecker, nuestro diseñador de vestuario y yo trabajamos juntos para construirlos a partir de sus panoramas emocionales e intereses individuales”.

Cabe señalar que algo de la inspiración para el guardarropa de las Plásticas vino de un puñado de íconos del estilo contemporáneo que incluyen a Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Hailey Bieber, Taylor Swift e incluso un poco de las Kardashians. “Muchas de sus prendas son de diseñador, pero no lo parecen”, según Broecker. “En la actualidad, la moda se inspira mucho en el estilo streetwear”.

Por su parte, Dennis Bailey y Jenn Jorge Nelson, jefes de los departamentos de peinado y maquillaje, respectivamente, dieron los toques finales a las Plásticas. “Cuando los directores me dijeron que querían el peinado y maquillaje para reflejar lo que los actores estaban sintiendo en cada escena, me interesó”, dice Bailey, que conoce a Fey desde sus días juntos en SNL. “Me siento muy privilegiado de ser parte de esto”.

Para inspirarse recurrió a las redes sociales, incluyendo TikTok e Instagram. “Estos son chicos de preparatoria, así que la mayoría de los estilos son sencillos”, comenta. “Para Avantika, que interpreta a “Karen”, me limité a aprovechar su hermoso cabello largo, negro y rizado utilizando un surtido de accesorios. “Gretchen” es sencilla pero sofisticada. Cuando conocemos a “Cady” por primera vez, viene de África, así que mi idea fue que fuera discreta. Cuando la vemos por primera vez, ella trae una cola de caballo lisa. A medida que empieza a diversificarse, comienza a experimentar con trenzas y peinados recogidos”.

“Regina” tiene un momento tipo Beyoncé durante la canción “Someone Gets Hurt”, dice. “Me imaginé su cabello volando, haciéndola ver poderosa y hermosa al mismo tiempo. Cuando filmamos la escena, se me puso la piel de gallina porque sabía cómo quería que quedara y me preocupaba que no le soplaran bien el cabello. Estaba listo para saltar y hacerlo yo mismo. Pero cobró vida tal y como lo había planeado”.

Nelson ha trabajado con Fey desde “30 Rock” y firmó felizmente para la película. “El look de ‘Regina’ es fundamental porque las demás chicas intentan parecerse a ella”, explica el maquillista. “Evitamos algunos de los looks extremos que se ven en las redes sociales, con muchos contornos e iluminadores. Ella es una chica que siempre parece arreglada sin esfuerzo, pero en realidad ha pasado horas haciéndolo todo perfecto”.

Conoce más a los protagonistas

Angourie Rice (“Cady Heron”)

Se está convirtiendo rápidamente en una gran estrella de Hollywood, cosechando éxitos tanto en el cine como en la televisión. En últimas fechas protagonizó junto con Jennifer Garner y Nikolaj Coster-Waldau la miniserie “The Last Thing He Told Me”.

Reneé Rapp (“Regina George”)

Es una actriz aclamada por la crítica con experiencia en música, cine, televisión y teatro en Broadway. Su álbum debut “Snow Angel” obtuvo las mayores ventas para un álbum debut femenino en Estados Unidos en el 2023. A la fecha, la discografía completa de la actriz ha acumulado más de 300 millones de reproducciones.

Auli’i Cravalho (“Janis”)

Sólo tenía 14 años cuando la descubrieron y la eligieron para protagonizar “Moana”, el éxito mundial de Walt Disney Animation Studios. Cravalho también ha protagonizado la película “All Together Now” dirigida por Brett Haley. Este año protagonizará el drama “The Power” junto con Toni Collette y John Leguizamo.

Jaquel Spivey (“Damian Hubbard”)

El actor cosechó extraordinarios elogios por su debut profesional en el papel de “Usher” en “A Strange Loop”, la producción de Broadway del musical de Michael R. Jackson ganador del Premio Pulitzer en 2020.

Avantika (“Karen Shetty”)

La actriz se alista para su papel protagónico en “Horrorscope”, el largometraje de los directores Anna Halberg y Spenser Cohen, así como un papel estelar en la serie “Masoom”. Actualmente está desarrollando la adaptación de la serie de televisión “A Crown of Wishes”, que protagonizará y de la cual será también productora ejecutiva.

Bebe Wood (“Gretchen Wieners”)

Es una actriz, cantante y compositora cubanoamericana originaria de Kansas City, Misuri. Bebe es conocida por su trabajo en la serie “Love, Victor”. También ha prestado su voz a numerosas series y películas de animación del universo de “Tales of Arcadia” de Guillermo de Toro.

Christopher Briney (“Aaron Samuels”)

El actor está subiendo rápidamente en las filas de los líderes masculinos en Hollywood. Es conocido por su papel estelar como “Conrad Fisher” en la exitosa serie “The Summer I Turned Pretty”, basada en la popular serie de libros del mismo nombre.

Tina Fey (“Ms. Norbury”)

Es una guionista galardonada, actriz, autora y productora. En 2010, protagonizó la película “Date Night”, junto a Steve Carell y poco después puso su voz en la película de animación de Dreamworks, “Megamind”. En abril de 2011, Fey sacó su primer libro titulado Bossypants, que encabezó la lista de Best Sellers del New York Times.