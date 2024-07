Este jueves 4 de julio se estrena en las salas de cine del país la cuarta entrega de “Mi villano favorito”, historia que tiene como principales voces para América Latina a Andrés Bustamante como “Gru” y a Andrea Legarreta como “Lucy”, quienes en entrevista con EL INFORMADOR hablan de las nuevas aventuras que los personajes vivirán con la llegada de “Gru Jr.”, quien se empeñará en atormentar a su padre.

“Se trata de la llegada de un nuevo miembro, más una situación que ninguno esperaba y eso viene a sacudirlos a todos de muchas maneras… Aunque sin duda termina siendo una sacudida positiva que hace que el amor, la unión, la fortaleza y las ganas de adaptarse y salir adelante crezcan a pesar del cambio”, comparte Andrea Legarreta.

Y es que en esta próxima aventura, “Gru”, además de la paternidad, enfrentará a un nuevo enemigo: “Maxime Le Mal”. Pero este villano no llegará solo, sino que lo hace de la mano de su novia, la femme fatale “Valentina”.

Lo anterior pondrá de cabeza al mundo de “Gru”, y lo orillará a que él y su familia huyan y adopten nuevas identidades, y empiecen una nueva vida en la pintoresca ciudad de “Mayflower”.

A propósito de que “Gru” tiene ahora al heredero de sus villanías, “Gru Jr.”, habla Andrés Bustamante sobre los retos que enfrentará el personaje: “‘Gru’ está contento por el legado que le va a dejar a ‘Gru Jr.’, pero también se enfrenta a algo súper desconocido, que es cuidar un bebé. Entonces, tiene que apoyarse de los Minions para que le ayuden a cambiarle el pañal y todas las cosas que se requieren para que un bebé esté a todo dar. Sin embargo, curiosamente, ‘Gru’, quien era súper valiente y deseaba ser el villano más grande de la historia, de repente se encuentra con algo tan cotidiano como tener un bebé en la casa y eso le puede causar muchos problemas”.

En ese sentido, Andrea expresa que “Gru” está dispuesto a ser el mejor padre, aunque en un principio no sabe cómo conectar con el bebé: “También los bebés nacen con cierta personalidad y la ventaja de la madre es que siempre está la convivencia 24/7 con el niño, lo cual genera esta cercanía, esta confianza y este amor que solamente te los da el trabajar día a día la relación. ‘Lucy’, trata de guiar a ‘Gru’ para que no esté triste y le quiere hacer creer que el bebé lo adora aunque no se le note en la cara, pero lo que van viviendo a lo largo de la historia, pues nos enseña a que las relaciones se trabajan y que uno conecta a través de la convivencia”.

Desde su lanzamiento, en 2010, “Mi villano favorito” se ha destacado como una de las franquicias animadas más exitosas de la historia del cine, pues ha recaudado más de cuatro mil 600 millones de dólares en la taquilla, más lo que está por venir. Sin embargo, el atractivo de este universo va más allá de sus cifras en la taquilla. En esencia, la querida saga cautiva al público de todo el mundo con sus entrañables personajes, su vibrante animación y un humor que no entiende de idiomas ni de culturas.

Enemigo al acecho

“Maxime Le Mal” es un viejo enemigo de “Gru”. Su rivalidad inició desde la escuela secundaria, después de que “Gru” lo avergonzó y provocó que lo arrestaran en la reunión de ex alumnos de su alma mater, el “Liceo Pas Bon de la Villanía”. El resentimiento de “Maxime” hacia “Gru” se agravó hasta convertirse en una venganza que lo consume todo. Así que ahora que se reencuentran, este malvado villano no dejará pasar la oportunidad de que “Gru” pague por lo que le hizo.

Al respecto, Bustamante habla sobre la estética que tienen los enemigos de “Gru”, los cuales suelen ser excéntricos, exóticos, irreverentes y raros: “Todas estas características los hacen hilarantes, porque son malos, muy malos, pero rayan en lo absurdo, precisamente, por tener estos aspectos muy particulares. El villano de esta película es un francés muy malo, y no quiero hacer spoilers, pero probablemente de los villanos que ya hemos visto, es quien tiene las ideas más exóticas, no quiero adelantar, pero cuando lo vi en la película, dije... ‘¡cómo crees que hizo eso!’. Los villanos siempre serán muy importantes en las películas”.

Finalmente, tanto Andrés como Andrea, expresan que “Gru” y “Lucy” son personajes que se han convertido en un regalo para sus carreras: “Son personajes entrañables que el público los ha adoptado de una manera muy linda y que se emocionan al saber que viene una nueva cinta”, expresa Andrea.

Maxime Le Mal y su novia Valentina le harán la vida imposible a Gru. CORTESÍA

Los desafíos

El director de esta cinta es Chris Renaud, quien ha participado en esta franquicia desde el principio; sobre el secreto que guarda para mantener las historias frescas señala que “es probablemente uno de los mayores desafíos al crear una franquicia de larga duración como ésta, porque siempre tienes que ofrecer lo que el público ama de estos personajes mientras intentas encontrar nuevas situaciones u otros personajes que aparecen y en cierto modo rebotan en sus vidas para construir nuevas dinámicas. En otras palabras, crear algo nuevo que les dé una razón para ir al cine y ver la película”.

Sobre el desafío técnico que enfrenta para hacer estas películas comparte que “desde un punto de vista técnico, la primera cinta de la saga fue todo un desafío. Comenzamos con el estudio en Francia, y lo que Pierre Coffin (que era el otro director) y yo pasamos mucho tiempo haciendo fue vigilar los errores porque cuando haces una película animada como ésta, es como una línea de montaje. Como director, revisas cada paso del proceso de montaje y aportas puntos de vista y dirección creativa, mientras intentas detectar errores en todo momento. Con la animación por ordenador puedes hacer cualquier cosa, pero creo que lo bueno de estas películas, en relación con muchas otras cosas que existen, es que todavía tienen una distinción visual; y aunque tecnológicamente estamos mucho más avanzados ahora que hace 15 años, seguimos manteniendo esa sencillez visual y calidad gráfica de la primera película”.

Sinopsis

La llegada de “Gru Jr.”

“Gru” (Andrés Bustamante) y “Lucy” (Andrea Legarreta), así como “Margo”, “Edith” y “Agnes”, dan la bienvenida a su nuevo miembro, “Gru Jr.”, quien se empeñará en sacarle canas verdes a su padre. Además, “Gru” se enfrentará a “Maxime Le Mal”, un enemigo de su infancia, y a su novia “Valentina”, quienes amenazan con hacer daño a la familia, por lo cual se verán obligados a huir y cambiar de identidad para no ser descubiertos.

“Mi villano favorito 4” es dirigida por el creador de “Los Minions”, el nominado al Oscar, Chris Renaud, además, la película es producida por el fundador y CEO de Illumination, Chris Meledandri y por Brett Hoffman. La cinta la codirige Patrick Delage y el guion es del creador de la serie “White Lotus” y ganador del Emmy, Mike White, así como del experimentado escritor de todas las películas de “Mi villano favorito”, Ken Daurio.

