Las nominaciones a la 97 entrega del Premio Oscar, que se dieron a conocer el día de hoy, han dejado varias curiosidades que seguramente darán de qué hablar hasta que se realice la ceremonia de premiación el 2 de marzo, en Los Ángeles, y en la que la controvertida “Emilia Pérez”, llega con 13 nominaciones, siendo la película más nominada de esta edición seguida de “The Brutalist” y “Wicked”, con 10 cada una.

La cinta protagonizada por la española Karla Sofía Gascón y en la que participa la mexicana Adriana Paz, es la película hablada en un idioma distinto al inglés con más nominaciones, superando a “Roma”, de Alfonso Cuarón y “El tigre y el dragón”, de Ang Lee, que ostentaban el récord con 10 posibilidades cada una.

“Emilia Pérez”, junto con “I’m still here” (“Aún estoy aquí”), producción brasileña por la que también está nominada la actriz carioca Fernanda Torres, se suman a la exclusiva lista de historias no habladas en inglés que competirán tanto en la categoría a Mejor Película y como a Mejor Película Internacional, algo que lograron títulos como “La vida es bella”, “Amor” y “Parásitos”, siendo todas ellas ganadoras de un Oscar.

Karla Sofía es también es uno de los talentos que conforman una lista de nominados por vez primera a la máxima estatuilla estadounidense del cine, en la que están Ariana Grande, Sebastian Stan, Demi Moore, Guy Pearce y su compañera de reparto, Zoe Saldaña.

Por cierto que “Emilia Pérez”, junto con “Wicked”, son los primeros musicales nominados en la categoría de Película desde 1968 (57 años), cuando lograron lo propio “Oliver!” y “Funny girl”.

De “Wicked”, precisamente, procede Andy Nelson, quien se convierte en el artista con más nominaciones en las categorías combinadas de sonido, con 25 nominaciones, habiendo ya ganado premios por su labor en “Rescatando al soldado Rayan” y “Los miserables”.

La bien recibida “Flow” se convierte en el tercer filme animado en ser nominado a Mejor Película Internacional y segundo en ser también considerada en Película Animada. Se suma la lista de producciones que lo han logrado y que son “Vals con Bashir” y “Flee”.

Por su parte, “Memoria de un caracol”, que está nominada en la categoría de Animación, contará con la voz de la actriz mexicana Cassandra Ciangherotti, en el doblaje a español.

Asimismo, Colman Domingo es el único actor nominado este año que también fue nominado el año pasado; mientras que Adrien Brody es el único ganador previo entre los nominados en la división de Mejor Actor.

Las “reinas del baile”

El día de hoy, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos dio a conocer a los nominados para la edición 97 de los Premios Oscar. Este año destacó “Emilia Pérez”, de Jacques Audiard, la cual logró 13 nominaciones, sobresaliendo las categorías de Mejor Director, dos en Mejor Canción, Mejor Cinematografía y Mejor Banda Sonora, entre otras.

Por su parte, las cintas “The Brutalist” y “Wicked”, lograron 10 cada una; mientras que el drama eclesiástico “Conclave”, logró ocho candidaturas; la biografía de la estrella estadounidense Bob Dylan, “A Complete Unknown” (“Un completo desconocido”) (7), y "Anora” (6) cierran la lista de películas con más nominaciones.

Durante la ceremonia en la cual se dieron a conocer a los contendientes por la estatuilla dorada, Janet Yang, presidenta de la Academia comentó: “Este ha sido sin duda un momento difícil para Los Ángeles, donde muchos miembros de nuestra comunidad cinematográfica trabajan y viven. Pero las últimas semanas han demostrado lo que ya sabemos que es cierto: nuestra industria cinematográfica y Los Ángeles son resilientes, y durante casi un siglo, los Oscar nos han unido para celebrar nuestra comunidad cinematográfica global”.

Cynthia Erivo y Ariana Grande son las protagonistas de la cinta “Wicked”, la cual va por 10 estatuillas. ESPECIAL

Celebra su primera nominación al Oscar

Demi Moore recibió su primera nominación al Oscar como Mejor Actriz por su actuación en la película “La Sustancia”, un hito en más de 40 años de carrera que ha convertido este momento en algo muy especial para ella.

A través de su cuenta de Instagram, Moore compartió con sus seguidores su reacción tras conocer la noticia. En una historia, escribió

“Gracias a La Academia y felicidades a ‘La Sustancia’ y Coralie Fargeat”, acompañando el mensaje con una imagen de la directora y las nominaciones que obtuvo la película en la edición de 2025.

Este logro también llega poco después de que, a principios de enero, la intérprete se alzara con su primer Globo de Oro como Mejor Actriz de Comedia o Musical, donde compitió con destacadas actrices como Karla Sofía Gascón, Cynthia Erivo y Zendaya.

“La Sustancia” supuso un desafío actoral para Moore, quien se sintió atraída por la vulnerabilidad y crudeza del personaje: “Fue bastante liberador en muchos aspectos”, confesó en una entrevista con la cadena televisiva BBC.

La actriz estadounidense posa con su Globo de Oro, el cual ganó por la cinta “La Sustancia”. AFP

¿De qué trata “La Sustancia”?

La historia gira en torno a “Elisabeth Sparkle”, una estrella de televisión conocida por liderar un popular programa de aeróbicos. En el día de su cumpleaños número 50, es despedida de manera inesperada por su jefe. Poco después, sufre un accidente automovilístico mientras observa cómo retiran un cartel publicitario con su imagen en la calle.

En el hospital, “Elisabeth” recibe una memoria USB titulada “La Sustancia”. Dentro, descubre un revolucionario inyectable que, al aplicarlo, transforma su cuerpo en una versión más joven y hegemónica de sí misma. Sin embargo, este nuevo cuerpo, al que nombra “Sue”, no reemplaza al original: ambos deben coexistir, alternando cada semana entre ellos.

El nuevo cuerpo permite a “Elisabeth” acceder a estándares de belleza ideales que le abren puertas en la televisión, pero también la sumergen en una peligrosa obsesión. A lo largo de la película, se exploran los efectos psicológicos y emocionales de este cambio, llevando a la protagonista a un desenlace oscuro.

Aunque pertenece al género de “horror body” —un subgénero que se centra en transformaciones perturbadoras del cuerpo humano—, “La Sustancia” plantea profundas reflexiones sobre la belleza y los estándares impuestos por la sociedad.

Sorpresas y omisiones

En una de las contiendas para el Oscar menos definidas en la historia reciente, ayer hubo muchas sorpresas y desaires en las nominaciones de los Premios Oscar.

La película sobre un joven Trump “The Apprentice” ha sido una de las mayores interrogantes de la temporada de premios, especialmente después de que no resonó con grandes públicos en los cines y, sin embargo, sus actores Jeremy Strong y Sebastian Stan lograron nominaciones.

Una de las omisiones más confusas de la temporada de premios es la de Marianne Jean-Baptiste, quien entregó una de las grandes actuaciones de todos los tiempos en “Hard Truths” de Mike Leigh, y pese a ello fue ignorada. Otra actriz que fue ignorada en las nominaciones es Pamela Anderson, quien dio cátedra de actuación en “The Last Showgirl” de Gia Coppola.

En la dirección destacan las omisiones a los directores Edward Berger por “Conclave” y Denis Villeneuve por “Dune: Part Two”.

Asimismo, Daniel Craig dio una de sus mejores actuaciones como un expatriado estadounidense en México que vive un tórrido romance en “Queer”, y pese a ello su nombre no resonó entre los votantes de los Oscar.

Si alguna vez hubo una actriz segura para llevarse una nominación al Oscar sería Angelina Jolie, interpretando a la leyenda de la ópera Maria Callas. El cineasta chileno Pablo Larraín no había fallado, aún, en obtener nominaciones a Mejor Actriz por sus películas biográficas sobre mujeres famosas y trágicas, incluyendo a Natalie Portman por “Jackie” y Kristen Stewart por “Spencer”… Pero de alguna manera Jolie no pasó el corte al final.

“Babygirl” no es una película cliché de premios por mucho, pero la actuación de Nicole Kidman como “Romy”, una directora ejecutiva, casada y reservada, que comienza una peligrosa aventura con un joven pasante en su empresa fue innegable. Sin embargo, su victoria como Mejor Actriz en el Festival de Cine de Venecia, no le garantizó el éxito en los Oscar.

Cabe destacar que Margaret Qualley ha sido injustamente dejada fuera de gran parte de la conversación de premios alrededor de “La sustancia”, una película que sólo funciona con una gran “Sue”, papel que ella interpreta en la cinta. Pero el foco ha estado más en Demi Moore, a quien el reconocimiento le llega tras años de trabajo.

Por su parte, Trent Reznor y Atticus Ross entregaron una de sus bandas sonoras más populares este año para “Challengers” y, sin embargo, fueron dejados fuera del grupo de nominados.

Finalmente, en algún momento se pensó que Denzel Washington tenía asegurada una nominación de Actor de Reparto por su papel en “Gladiator II”, pero no fue así; incluso, en su reseña, el crítico de cine Jake Coyle escribió que la “actuación de Washington como el intrigante ‘Macrinus’ es una deliciosa mezcla de túnicas y sonrisas, tan convincentemente exagerado que casi alcanza los estándares de Al Pacino en los años 90”.

Lista completa de nominados

•Mejor Película: “Aún estoy aquí”, “Anora”, “The Brutalist”, “A Complete Unknown”, “Conclave”, “Dune: Part Two”, “Emilia Perez”, “Nickel Boys”, “The Substance” y “Wicked”.

•Dirección: Jacques Audiard, “Emilia Pérez”; Sean Baker, “Anora”; Brady Corbet, “The Brutalist”; James Mangold, “A Complete Unknown” y Coralie Fargeat, “The Substance”.

•Actriz: Demi Moore, “The Substance”; Cynthia Erivo, “Wicked”; Mikey Madison, “Anora”; Karla Sofía Gascón, “Emilia Pérez” y Fernanda Torres, “Aún estoy aquí”.

•Actor: Adrien Brody, “The Brutalist”; Timothée Chalamet, “A Complete Unknown”; Colman Domingo, “Sing Sing”; Ralph Fiennes, “Conclave” y Sebastian Stan, “The Apprentice”.

•Actor de Reparto: Yura Borisov, “Anora”; Kieran Culkin, “A Real Pain”; Edward Norton, “A Complete Unknown”; Guy Pearce, “The Brutalist” y Jeremy Strong, “The Apprentice”.

•Actriz de Reparto: Monica Barbaro, “A Complete Unknown”; Felicity Jones, “The Brutalist”; Ariana Grande, “Wicked”; Isabella Rossellini, “Conclave” y Zoe Saldaña, “Emilia Pérez”.

•Guion Original: “Anora”, “The Brutalist”, “A Real Pain”, “September 5” y “The Substance”.

•Guion Adaptado: “A Complete Unknown”, “Conclave”, “Emilia Pérez”, “Nickel Boys”, “Sing Sing”.

•Cinematografía: “The Brutalist”, “Lol Crawley”, “Dune: Part Two”, “Greig Fraser”, “Emilia Pérez”, “Paul Guilhaume”, “Maria”, “Ed Lachman”, “Nosferatu” y “Jarin Blaschke”.

•Edición: “Anora”, “The Brutalist”, “Conclave”, “Emilia Pérez” y “Wicked”.

•Música Original: “The Brutalist”, “Conclave”, “Emilia Pérez”, “Wicked” y “The Wild Robot”.

•Canción Original: “El Mal” de “Emilia Perez”, “The Journey” de “The Six Triple Eight”, “Like a Bird” de “Sing Sing”, “Mi Camino” de “Emilia Pérez” y “Never Too Late” de “Elton John: Never Too Late”.

•Sonido: “A Complete Unknown”, “Dune: Part Two”, “Emilia Pérez”, “Wicked” y “The Wild Robot”.

•Efectos Visuales: “Alien: Romulus”, “Better Man”, “Dune: Part Two”, “Kingdom of the Planet of the Apes” y “Wicked”.

•Maquillaje y Peinado: “A Different Man”, “Emilia Pérez”, “Nosferatu”, “The Substance” y “Wicked”.

•Diseño de Vestuario: “A Complete Unknown”, “Conclave”, “Gladiator II”, “Nosferatu” y “Wicked”.

•Diseño de Producción: “The Brutalist”, “Conclave”, “Dune: Part Two”, “Nosferatu” y “Wicked”.

•Cortometraje: “A Lien”, “Anuja”, “I’m Not a Robot”, “The Last Ranger” y “The Man Who Could Not Remain Silent”.

•Cortometraje Animado: “Beautiful Men”, “In the Shadow of the Cypress”, “Magic Candies”, “Wander to Wonder” y “Yuck!”.

•Cortometraje Documental: “Death by Numbers”, “I Am Ready, Warden”, “Incident”, “Instruments of a Beating Heart” y “The Only Girl in the Orchestra”.

•Largometraje Documental: “Black Box Diaries”, “No Other Land”, “Porcelain War”, “Soundtrack to a Coup d’Etat” y “Sugarcane”.

•Largometraje Internacional: “Aún estoy aquí” de Brasil, “La chica de la aguja” de Dinamarca, “Emilia Pérez” de Francia, “La semilla del fruto sagrado” de Alemania y “Flow” de Letonia.

•Largometraje Animado: “Flow”, “Inside Out 2”, “Memoir of a Snail”, “Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl” y “The Wild Robot”.

