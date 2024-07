El próximo 8 de agosto llega a salas comerciales la cinta titulada “El Candidato Honesto”, versión mexicana de la producción homónima original brasileña, la cual hace una sátira sobre los políticos mexicanos.

Protagonizada por Adrián Uribe en el papel de “Tona”, “El Candidato Honesto” narra la historia de un político que alguna vez fue un líder con grandes ideales, pero que con el tiempo sucumbió a la corrupción. Ahora, como candidato a la presidencia y a punto de ganar las elecciones, “Tona” enfrenta un giro inesperado en su vida: un hechizo de su abuela que le impide mentir. Esta nueva condición plantea una serie de preguntas: ¿Cómo podrá “Tona” ganar las elecciones sin recurrir a las mentiras? ¿Cuál será su futuro político si debe decir siempre la verdad?

La cinta está bajo la dirección de Pipe Ybarra y cuenta en el elenco con Teresa Ruiz, quien interpreta a una periodista; Daniel Tovar, el jefe de campaña; Daniel Martínez, una especie de padrino político; Paola Ramones como hija de “Tona” y Mariana Seoane, quien aspira a ser la primera dama. Gerardo Morán el productor del filme.

Ayer, Mariana Seoane y Gerardo Morán estuvieron de visita en Guadalajara para promocionar la película, y en entrevista con EL INFORMADOR hablaron sobre el filme y su relevancia en el contexto político actual de México.

Seoane reflexionó sobre la relación entre la sociedad y el personaje de “Tona”, afirmando que se trata de un círculo vicioso: “El mundo entero está así, estamos espejeando algo que sabemos que sucede no sólo en México, sino en cualquier país de habla hispana. Al final de cuentas, lo importante de esta película es que no sólo es una sátira política, hay un mensaje, un momento de reflexión. Los valores prevalecen. También eso nos pasa mucho a los seres humanos, tenemos que tocar fondo para valorar lo que tenemos, y eso empieza desde casa”, dijo la actriz.

La película refleja situaciones que se vivieron durante el reciente proceso electoral en México, muchas de las cuales fueron meras coincidencias, ya que la cinta se filmó antes de las campañas electorales. “La realidad le ganó a la ficción”, comentó el productor Gerardo Morán, refiriéndose a una escena en la que el personaje de Tiaré Scanda usa una bicicleta como medio de transporte, algo que ocurrió en la vida real durante las elecciones. “Cuando sucedió, Tiaré me marcó asustada para saber qué iba a pasar”, agregó Morán.

Con respecto a la creciente tendencia de artistas que buscan cargos públicos, Mariana Seoane expresó su apoyo, siempre y cuando lo hagan con la intención de ayudar a la ciudadanía. “Quienes quieran hacer una carrera política y quieran aportar, tengan inteligencia, capacidad y ganas de hacer las cosas bien, bienvenidos. Si lo hacen bien, se notará; si lo quieren hacer sólo por el poder, también se va a notar”, afirmó la actriz. Sin embargo, dejó claro que ella no está interesada en incursionar en la política. “Me gusta mucho ayudar a la gente, pero yo no podría. Me gusta mi paz, me siento muy bendecida por llevarle alegría a la gente desde el escenario. Fui la primera artista en llegar cuando pasó lo del huracán Otis en Acapulco, estar con toda esa gente que no tenía nada, esas son las partes que yo agradezco del talento que Dios me dio. No me cambio por nada”.

En cuanto al futuro del cine mexicano y las expectativas con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, el productor Gerardo Morán se mostró optimista. “Tuvimos un sexenio muy malo en cuanto al tema de cultura. Espero que con la Doctora Sheinbaum pueda haber un cambio, vuelvan los fideicomisos que se extinguieron, regrese el apoyo a festivales y que México tenga presencia en ellos a nivel mundial”, comentó.

Morán destacó la necesidad de apoyos federales para la producción cinematográfica en México, un país que filma más de 130 películas al año. “Necesitamos que los apoyos federales estén al nivel que deben de estar para que se puedan generar óperas primas, cine de arte y nuevas propuestas”, concluyó.

