Hoy jueves 22 de diciembre llega a la cartelera nacional, bajo el sello de Cinépolis Distribución, la comedia “Mi suegra me odia”, una producción que reúne a talento de México y Chile. La película es protagonizada por Itatí Cantoral, Loretto Bernal, Jerry Velázquez, Willy Semler y Alexis de Anda, mientras que en la dirección está Andrés Feddersen.

En entrevista para EL INFORMADOR, Andrés y Jerry ofrecen los pormenores de este proyecto que retrata desde la comedia, la ríspida relación que suele darse entre suegras y nueras: “La película es una comedia mexicana que se estrena en 800 salas, cuenta con la participación estelar de Itatí Cantoral. La trama aborda la historia de una chica muy obsesionada con la limpieza, no la tolera nadie, salvo su novio, y cuando él le dice que van a conocer a sus papás, ella tiene que hacer lo imposible por ganarse el visto bueno de la suegra, sino va a perder al único hombre que la quiere. El problema es que la suegra atenta contra el TOC (trastorno obsesivo-compulsivo) de la nuera, porque la suegra vive en un basurero, es vegetariana extrema y le gustan los perros”, cuenta el director.

Es así que la nuera tendrá que sobrevivir a todo un fin de semana conviviendo con su temible suegra: “Las personas que han visto la película, les ha agradado mucho, se ríen, pues tiene momentos emotivos, tiene escenas de acción, un poco de terror y romance. Esa es la promesa que hacemos, que la gente que la va a ver saldrá con una sonrisa, puede ir toda la familia, además, tiene un trasfondo de poder aceptar las diferencias. Ojalá que la puedan ver el primer fin de semana del estreno porque es muy importante para nosotros”, resalta también Andrés.

“Mi suegra me odia” es la segunda producción cinematográfica de LAF Producciones, un título que al igual que su primer proyecto, “Mujeres arriba” (2020), explora problemáticas de las relaciones románticas contemporáneas con su característico toque de humor y demuestra la universalidad de lo complejo que pueden llegar a ser a las relaciones entre yernos o nueras con sus suegros.

Por su parte, Jerry comenta que para él también es interesante que elijan como protagonista a un actor como él, que se sale de los cánones hegemónicos acostumbrados en el cine y la televisión. “Creo que soy como este personaje que genera el conflicto (en la cinta) porque al estar defendiendo a mi mamá y no tanto a mi novia, genero algo que termina explotando… provocando desnudos y embrujos, una mini película de terror dentro de nuestra película de comedia. Me parece un gran oportunidad interpretar a este hombre que no es el típico macho o (un) William Levy protagonista, sino que es un tipo más normal, me gusta que se represente esa diversidad en la masculinidad, porque creo que hay muchos estereotipos de lo que se supone que debería ser un hombre protagónico y por eso me parece tan lindo que me hayan elegido para hacer este personaje”.

Jerry tiene gran experiencia en la comedia con anteriores proyectos, pero habla sobre los retos que le implicó desarrollar a su personaje. “Más que retos, fue recibir los diferentes estilos de comedia que tenemos todos. Alexis de Anda es más de stand up, yo que vengo de ‘Backdoor’ tengo como este humor más ácido, Loretto y Andrés con LAF tienen esta comedia que muchas veces llega al absurdo e Itatí con el melodrama, cada uno tenía algo muy interesante y muy único que aportar a la mesa y se generó una combinación de comedia que creo que funciona muy bien”.

Tanto Andrés como Jerry coinciden que trabajar con Itatí fue una gran experiencia y un desafío, pues es una de las figuras más representativas de la industria del entretenimiento en México y América Latina. “Es increíble tener a un icono pop enfrente actuando y sobre todo haciendo ese personaje de villana, yéndose a esos extremos actorales que esperamos de ella”, confiesa Jerry. Finalmente ambos, tanto Andrés como Jerry, esperan que la cinta sea del agrado de la audiencia porque hay mucho cariño de por medio en su desarrollo.

¿De qué trata “Mi suegra me odia”?

“Clara” (Loretto Bernal), es una mujer que ha sido rechazada toda su vida por ser extremadamente ordenada y limpia. Cuando el amor de su vida (Jerry Velázquez) la invita a conocer a su suegra, “Regina” (Itatí Cantoral), “Clara” hará lo imposible por ganarse su aprobación sin saber que “Regina” es extremadamente opuesta a ella: es acumuladora compulsiva, nudista y vegetariana extrema. Si “Clara” no logra conquistar a su exigente suegra en un fin de semana, perderá al único hombre que la quiere tal y cómo es.



CT