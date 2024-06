México necesita una gran reconciliación nacional para sanar heridas como la masacre de estudiantes de 1968 o la Guerra Sucia que implique el perdón, pero también justicia para las víctimas, afirmó ayer, el mexicano Pierre Saint- Martin, director de la película de ficción “No nos moverán”.

“Tenemos que tratar de encontrar los métodos para reencontrarnos, rehacernos; los crímenes están hechos y hay que encontrar formas de que no vuelvan a suceder y una de las formas es comprender y aceptar esa situación para poder trascenderla”, dijo en entrevista. Para el director, el cine es una buena forma de encontrar ese perdón y la necesidad de dialogar acerca de temas que duelen de manera colectiva.

"Cómo llegar al perdón es la gran discusión, creo que necesitamos dejar de tener películas donde al final todos mueren y que no llegamos a ningún lugar y que es un abismo, es cierto que la realidad dice mucho eso, pero no creo que sea la única narrativa, esa narrativa del perdón no la tenemos que ganar", afirmó.

“No nos moverán” es la historia de “Socorro”, una abogada cuyo hermano fue asesinado el 2 de octubre de 1968 y a quien un día llegan hasta su puerta pistas para dar con el militar que lo mató, reviviendo su sed de venganza y justicia.

El filme es el primer largometraje de Saint- Martin que ha participado en diversos festivales y que ganó el premio a Mejor película en el Toulouse Latin American Film Festival.

La cinta compite por el Premio Mezcal a lo mejor del cine mexicano en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara que concluye hoy.

Un mundo de hombres

La actriz Luisa Huertas da vida a la protagonista, una mujer fuerte y decidida que necesita dejar atrás su pasado, una situación que podrían estar viviendo cualquiera de las víctimas o familiares de víctimas en el país.

"Nos hace mucha falta en este país amarnos, respetarnos a nosotros mismos para exigir, no desde el odio ni desde la violencia, sino para exigir el respeto a lo que somos, no a partir de dádivas, sino de convicciones personales", aseguró Huertas.

La protagonista está inspirada en la mamá del director, quien también perdió a un hermano en extrañas condiciones. Esto permitió a Huertas dar más realismo a su personaje y mostrar la manera en que las mujeres han tenido que abrirse paso en un mundo de hombres.: "Fue meterme en su mundo, en la necesidad de cumplir una tarea de honor. Socorro es una mujer fuerte que se ha acostumbrado a vivir en un mundo de machos, entre abogados, muchas de nosotras, de las mujeres de mi generación, hemos tenido que ponernos al tú por tú con nuestro entorno para sobrevivir", declaró.

El humor contra el dolor

En una apuesta por el blanco y negro, el realizador logró crear una historia conmovedora y a la vez divertida, en la que el humor negro se hace presente en las situaciones más inesperadas, como un intento por suavizar un tema que podría ser doloroso para muchas personas, aseguró Saint- Martin.

“El sentido de humor que a mí me interesa abordar, que te dé perspectiva no solamente la esperanza (...) Cada personaje tiene su absurdo y vale la pena reírse de sí mismos”, aseguró.

La película seguirá este año su paso por festivales y espera encontrar un espacio en plataformas de streaming donde la gente pueda verla a partir de 2025, además de las salas de cine.

Hasta hoy y con la Comunidad de Madrid como invitada de honor, el FICG reúne a 200 cortos y largometrajes en la competencia oficial, en las secciones de cine mexicano e iberoamericano de ficción; documental, de animación, con temática ambiental y relacionada con la comunidad LGBTQ+.

