Adrián Uribe interpreta a “Tonatiuh Pérez Prieto”, originario de Catemaco, Veracruz, en la cinta “El Candidato Honesto”, la cual llega el día de mañana a la cartelera. “Tonatiuh” es un hombre que alguna vez fue un líder con grandes ideales, pero que con el tiempo se convirtió en un político corrupto. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia comparte el actor en entrevista con EL INFORMADOR.

Uribe señala que para preparar su papel vio “muchos videos en internet de entrevistas a varios candidatos, políticos, ex presidentes. ‘Tona’ no es una caricatura de un político específico, es como si hubiera agarrado a varios y los hubiera puesto en una licuadora y saliera un mix. Tiene un poco de todos, no es una parodia de nadie. Es una crítica a la casta política, no es contra el sistema, sino contra el partido. Es una crítica a estas personas que en el fondo, en algún momento de su vida, eran buenas personas, tenían ideales, escrúpulos, pero se perdieron en el camino; como les pasa a muchos, y con la voracidad de poder y riqueza se llevan entre las patas a los que más quieren, a su familia”.

La promoción de la película comenzó a mediados de abril con un video en redes sociales donde Uribe anuncia su incursión en la política. Este mensaje generó polémica entre los usuarios, algunos aplaudiendo la decisión y otros la criticaron. Al respecto, Uribe expresó su agradecimiento a quienes lo respaldaron tras el primer mensaje, pero también reconoció a aquellos que lo criticaron, incluso cuando anunció que todo se trató de una promoción para la cinta.

Uribe enfatiza que, aunque es una comedia, la película retrata una realidad: “Es algo universal, la corrupción no sólo es en México, desafortunadamente políticos corruptos hay en todo el mundo. Algunos en México se verán reflejados, algunos les quedará más el saco que a otros, pero finalmente estamos haciendo una película que es un bálsamo, una catarsis de toda la saturación de las campañas políticas que vivimos recientemente y que ahora es un buen momento para reírnos un poco como mexicanos en una historia como ésta”.

Uribe aprovecha la promoción de la cinta para pedirle a la gente que le dé una oportunidad al cine mexicano: “Hay que darle la oportunidad a todas las películas, mientras sea una película hecha con calidad, una buena historia, que tenga mensaje, pues qué maravilla”.

Cabe señalar que la ópera prima del director Pipe Ybarra se filmó a inicios de este 2024, en plena temporada electoral, por lo que tocar un tema “tan escabroso” como el de un candidato presidencial de México fue “interesante”, pues habla de corrupción y honestidad, temas que, según el actor, se contraponen, aunque al final hay un mensaje.

“Me encanta estar haciendo una película que no nada más sea para hacer reír, que sí lo hace y lo hace muy bien, que es una gran comedia, pero que también tiene un mensaje que también tiene su corazón y la gente también saldrá con un buen sabor de boca y con un poco de reflexiones”, asevera.

La película cuenta con las actuaciones de Mariana Seoane, Daniel Tovar, Teresa Ruiz, Paola Ramones e incluso con el debut en cine de Wendy Guevara.

La actriz Mariana Seoane interpreta a la esposa del candidato presidencial. CORTESÍA

Cine y teatro a la vista

Además del estreno de “El Candidato Honesto”, Uribe tiene varios proyectos en puerta, incluyendo más películas y colaboraciones con televisión. “Me encanta el cine, esta es mi película número diez, realmente no he hecho tantas como quisiera, deseo hacer muchas más con historias divertidas, diferentes pero que también tengan mensaje. Ya tengo un par de guiones de películas que estamos por hacer, creo que las filmaré hasta el próximo año. También tengo en puerta ya la segunda parte de ‘Casados con hijos’, que es una serie para Sony Channel que protagoniza con Sandra Echeverría y también teatro para el próximo año”.

Sinopsis

¿Qué harías si no puedes mentir?

“El Candidato Honesto” sigue la historia de “Tona”, un hombre que alguna vez fue un líder con ideales, pero que se convirtió en un político corrupto. Sin embargo, ahora que es candidato a la Presidencia y está a un paso de ganar las elecciones, sufre el hechizo de su abuela que le impide actuar de forma deshonesta y por tal, no puede mentir.

CT